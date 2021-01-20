Путинский ОНФ призвал мэрию Барнаула навести порядок с уборкой снега на дорогах

В ОНФ уверены в том, что обстановка с уборкой снега на дорогах и тротуарах Барнаула могла бы складываться гораздо лучше, чем наблюдается сейчас. Даже в центре города можно наблюдать огромные кучи снега, к которым давно никто не прикасался.

«На улицах Гоголя, Пролетарской, Песчаной, на Комсомольском и Социалистическом проспектах, на Обском бульваре и в других местах — проезжие части, парковочные карманы и тротуары не очищаются должным образом, в результате образуются снежные завалы. Плохо очищаются подходы к пешеходным переходам и даже парковочные места для инвалидов. Много жалоб на качество уборки снега от барнаульцев появляется в СМИ и социальных сетях», — рассказала координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Алтайском крае Евгения Гущина.

Активисты ОНФ направили обращение мэру Барнаула Вячеславу Франку, в котором напомнили, что в стране действует ГОСТ Р 50597−93, несоблюдение которого позволяет чиновникам привлечь подрядную организацию к наказанию и строгому исполнению своих обязанностей.

При этом в ОНФ подчеркнули, что плохая ситуация с уборкой снега в Барнауле негативно отражается на эффективности реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Иными словами: какое тут может быть качества, когда под слоем снега и льда дороги даже не видно. Кроме того, асфальтовое покрытие в таких условиях разгильдяйства скорее всего быстрее разрушится.

Мэрия Барнаула вряд ли позволит себе вступать в споры с президентской общественной организацией. Поэтому Вячеславу Франку придется лично заняться очисткой города от снега и наледи, если с этим не справляются его подчиненные.