Пьяная автоледи ради мужского внимания сама себя сдала полицейским в Хакасии

Звонок поступил вечером. Патруль ГИБДД на улице Ярыгина остановил машину, которым управляла звонившая. Она колесила неподалеку от своего дома.

«30-летняя жительница города помимо того, что была пьяна, а медицинское освидетельствование показало наличие 0,949 мг/л алкоголя, в августе 2019 года была лишена водительских прав. По постановлению мирового суда, женщина не имеет права управлять автомобилем в течение 18 месяцев и выплатила штраф 30 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.