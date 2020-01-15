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Автоновости

Пьяная автоледи ради мужского внимания сама себя сдала полицейским в Хакасии

В Саяногорске нетрезвая женщина сама позвонила в полицию и рассказала, что пьяна и едет за рулем, сообщает МВД по Республике Хакасия.

Нетрезвая автомобилистка решила пообщаться с сотрудником полиции. Хакасия.
Нетрезвая автомобилистка решила пообщаться с сотрудником полиции. Хакасия.
гибдд.рф. tayga.info.

Звонок поступил вечером. Патруль ГИБДД на улице Ярыгина остановил машину, которым управляла звонившая. Она колесила неподалеку от своего дома.

«30-летняя жительница города помимо того, что была пьяна, а медицинское освидетельствование показало наличие 0,949 мг/л алкоголя, в августе 2019 года была лишена водительских прав. По постановлению мирового суда, женщина не имеет права управлять автомобилем в течение 18 месяцев и выплатила штраф 30 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Как пояснила нетрезвая автолюбительница, ей было необходимо внимание, причем именно сотрудников полиции.

В отношении женщины решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль изъят и поставлен на спецстоянку.

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