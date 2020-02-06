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6 февраля -3°C

«Пьяных» водителей предложили не наказывать за булку с маком и корвалол

Правозащитный центр «Единой России» предложил Минздраву и МВД при медицинском освидетельствовании водителей смотреть не на факт наличия вещества в организме, а на клинические признаки опьянения, сообщают на сайте партии.

Алкотестер ГИБДД.
Алкотестер ГИБДД.
22.мвд.рф

Как разъяснил сопредседатель центра Михаил Старшинов, существуют объективные примеры, когда состояние человека фактически соответствует всем нормативным требованиям, он совершенно адекватен и способен управлять автомобилем.

«Но в соответствии с законом результат его анализов можно трактовать так, что он будет признан виновным в употреблении сильнодействующих веществ», — отметил Старшинов по итогам общественных обсуждений инициативы.

С ним согласен координатор движения автомобилистов «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов. По его словам, водителей привлекают к ответственности после обнаружения запрещенных веществ, что фактически не привело к опьянению.

«Необходимо установить пороговые значения, которые говорили бы не о наличии веществ, а о наличии клинических признаков опьянения по аналогии с этиловым спиртом», — уверен общественник.

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СС0.

Замминистра здравоохранения Олег Салагай отметил, что при изменении порядка освидетельствования важно соблюсти баланс между правом человека на управление транспортным средством и безопасностью дорожного движения.

«Уже имеются методические рекомендации, в которых указаны пороговые концентрации, например, для фенобарбитала. Но дальнейшее решение проблемы применения различных препаратов, воздействующих на психику, требует взвешенного решения», — напомнил Салагай.

Фенобарбитал содержится в Валокордине и Корвалоле

Для фенобарбитала пороговое значение, при котором может наступать наркотическое опьянение, 1000 нанограммов на миллилитр. Максимальная разовая доза для взрослых: Корвалол — 40 капель, валокордин — 20 капель. Через 6 часов после употребления препаратов исследование покажет наличие барбитуратов. Примечательно, что водитель будет трезвым, но, согласно закону, должен быть абсолютный ноль.

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн согласился с тем, что пороги по ряду веществ сегодня слишком занижены.

«Известны случаи, когда булка с маком давала в анализах уже какую-то концентрацию опиатов. Приходилось на дорогостоящем оборудовании доказывать, что это не наркотические вещества. Такие моменты нужно учитывать юридически», — добавил Брюн ко всему вышесказанному.

По итогам встречи решено проанализировать и впоследствии изменить действующий порядок медицинского освидетельствования.

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