«Пьяных» водителей предложили не наказывать за булку с маком и корвалол

Правозащитный центр «Единой России» предложил Минздраву и МВД при медицинском освидетельствовании водителей смотреть не на факт наличия вещества в организме, а на клинические признаки опьянения, сообщают на сайте партии.

Как разъяснил сопредседатель центра Михаил Старшинов, существуют объективные примеры, когда состояние человека фактически соответствует всем нормативным требованиям, он совершенно адекватен и способен управлять автомобилем.

«Но в соответствии с законом результат его анализов можно трактовать так, что он будет признан виновным в употреблении сильнодействующих веществ», — отметил Старшинов по итогам общественных обсуждений инициативы.

С ним согласен координатор движения автомобилистов «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов. По его словам, водителей привлекают к ответственности после обнаружения запрещенных веществ, что фактически не привело к опьянению.

«Необходимо установить пороговые значения, которые говорили бы не о наличии веществ, а о наличии клинических признаков опьянения по аналогии с этиловым спиртом», — уверен общественник.

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Замминистра здравоохранения Олег Салагай отметил, что при изменении порядка освидетельствования важно соблюсти баланс между правом человека на управление транспортным средством и безопасностью дорожного движения.

«Уже имеются методические рекомендации, в которых указаны пороговые концентрации, например, для фенобарбитала. Но дальнейшее решение проблемы применения различных препаратов, воздействующих на психику, требует взвешенного решения», — напомнил Салагай.

Фенобарбитал содержится в Валокордине и Корвалоле Для фенобарбитала пороговое значение, при котором может наступать наркотическое опьянение, 1000 нанограммов на миллилитр. Максимальная разовая доза для взрослых: Корвалол — 40 капель, валокордин — 20 капель. Через 6 часов после употребления препаратов исследование покажет наличие барбитуратов. Примечательно, что водитель будет трезвым, но, согласно закону, должен быть абсолютный ноль.

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн согласился с тем, что пороги по ряду веществ сегодня слишком занижены.

«Известны случаи, когда булка с маком давала в анализах уже какую-то концентрацию опиатов. Приходилось на дорогостоящем оборудовании доказывать, что это не наркотические вещества. Такие моменты нужно учитывать юридически», — добавил Брюн ко всему вышесказанному.

По итогам встречи решено проанализировать и впоследствии изменить действующий порядок медицинского освидетельствования.