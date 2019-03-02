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Автоновости

Пьяный боец ММА Емельяненко задержан за ДТП на Mercedes'е с чеченскими номерами

1 марта в Кисловодске полицейские задержали известного бойца ММА и члена клуба «Ахмат» Александра Емельяненко. младший брат чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо Федора Емельяненко попал в ДТП, пишет «МК».

Александр Емельяненко.
Александр Емельяненко.
emelyanenko.com

Александр не подчинился на требование полиции остановить автомобиль и попытался скрыться. Началась погоня. В результате которой машина бойца попала в ДТП.

Как передает «Интерфакс», Емельяненко припарковался в запрещенном месте, а когда к машине подъехали эвакуатор и машина ДПС, он попытался скрыться, объезжая препятствие по тротуару, а затем он столкнулся с машиной и уехал".

Через некоторое время полиция остановила машину за рулем которой был Емельяненко. Его доставили в отдел полиции по городу Кисловодску.

«Машину бойца эвакуировали на штрафстоянку», — отметил источник информагенства. По данным этого источника, Александр Емельяненко был нетрезв.

Видео с задержанием бойца ММА появилось в сети:

RCC Boxing Promotions (RCC) пока не станет отменять поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, задержанного накануне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора RCC Николая Клименко.

По его словам, организация будет разбираться в произошедшем. «Пока рано что-то комментировать. Бой, который запланирован на 4 мая, пока не отменен», — добавил Клименко, пишет Lenta.ru.

Напомним, что в ноябре 2016 года Александр Емельяненко был освобожден из колонии, где отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта. А ранее, по словам его знаменитого брата Федора, Александр уже сидел в колонии, куда попал в 18 лет.

В Барнауле Емельяненко известен еще и своим дебошем в самолете рейса «Москва-Барнаул», за который ему пришлось заплатить штраф. А также «пьяным мастер-классом», показанным в одном из торговых центров.

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