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Автоновости

Пьяный житель Алтая выехал на встречную полосу и устроил ДТП с двумя пострадавшими

В Майминском районе 16 апреля столкнулись автомобили ВАЗ и Лада. В аварии пострадали два человека, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

ДТП в Республике Алтай 16 апреля.
ДТП в Республике Алтай 16 апреля.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло около 18:40 часов на дороге Горно-Алтайск — Чоя — Верх-Бийск. Пьяный местный житель без прав сел за руль автомобиля ВАЗ 21065. Вскоре он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с Ладой Калина, которой управлял 62-летний житель Чойского района.

Водителя и 31-летнего пассажира автомобиля Лада Калина медики осмотрели на месте происшествия. Госпитализация мужчинам не потребовалась.

В ведомстве отмечают, что тестирование водителя ВАЗа на наличие алкоголя в крови показало положительный результат.

Полицейские составили протокол по делу об административном правонарушении.

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