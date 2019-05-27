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Автоновости

Пьяный житель Алтайского края объявил свое авто в угон после ДТП с поездом

34-летний житель Алтайского края обратился в транспортную полицию с заявлением об угоне «девятки». Полицейские начали проверку и оказалось, что авто накануне попало в ДТП с поездом на перегоне Озимая-Рубцовск. Причем за рулем тогда был хозяин машины. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.

ВАЗ-21093 после столкновения с поездом.
ВАЗ-21093 после столкновения с поездом.
сибфоут.мвд.рф

Мужчина отрицал все факты и показания свидетелей о том, что был за рулем автомобиля. Он утверждал, что оказался на месте ДТП потому, что искал свой похищенный автомобиль. Сотрудники ГИБДД говорят, что мужчина тогда был пьян, вел себя агрессивно и давал невнятные показания.

На него составили протокол об административном правонарушении, но он решил попытаться избежать ответственности и заявил об угоне его машины неизвестными.

Следственный отдел Алтайского ЛУ МВД России возбудил в отношении автовладельца уголовное дело. За заведомо ложный донос ему грозит два года тюрьмы, а также обвиняемому предстоит компенсировать стоимость поврежденного имущества железной дороги в сумме 30 тысяч рублей.

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