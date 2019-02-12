Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 февраля -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Пять человек пострадали в жестком ДТП в Алтайском крае

В Заринском районе утром 12 февраля столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали пять человек, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В Алтайский край поступил новый автомобиль скорой помощи
В Алтайский край поступил новый автомобиль скорой помощи
Мария Стрыгина

ДТП произошло в 10 часов на 35 км дороги «Заринск —Смазнево — Голуха —Цементный завод». Предварительно установлено, что 23-летний водитель УАЗ-3151 не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с ВАЗом-21093, за рулем которого был 31-летний водитель.

В результате ДТП пострадали 5 человек. Водитель автомобиля ВАЗ и его 64-летняя пассажирка получили телесные повреждения различной степени тяжести, пострадавшим оказали помощь, не госпитализировали. Еще один пассажир ВАЗа — 9-летний мальчик также получил различные травмы, его госпитализировали. Пассажиры автомобиля УАЗ — 65-летняя и 52-летняя женщины получили телесные повреждения, пострадавшим оказали медпомощь

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость