Пять человек пострадали в жестком ДТП в Алтайском крае

В Заринском районе утром 12 февраля столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали пять человек, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

ДТП произошло в 10 часов на 35 км дороги «Заринск —Смазнево — Голуха —Цементный завод». Предварительно установлено, что 23-летний водитель УАЗ-3151 не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с ВАЗом-21093, за рулем которого был 31-летний водитель.

В результате ДТП пострадали 5 человек. Водитель автомобиля ВАЗ и его 64-летняя пассажирка получили телесные повреждения различной степени тяжести, пострадавшим оказали помощь, не госпитализировали. Еще один пассажир ВАЗа — 9-летний мальчик также получил различные травмы, его госпитализировали. Пассажиры автомобиля УАЗ — 65-летняя и 52-летняя женщины получили телесные повреждения, пострадавшим оказали медпомощь

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.