Пять дорог в Алтайском крае зарыли для движения

Проезд закрыт на следующих трассах:
- Алейск — Петропавловское — Смоленское, от Алейска до с. Краснодарское;
- Алейск-Чарышское, вся трасса;
- А-322 — Горняк — Староалейское, от Горняка до с. Староалейское.
- Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан, от с. Поспелиха до гр. Республики Казахстан;
- Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;
- Алейск-Чарышское, от с. Усть-Калманка до с. Чарышское.
Водителей просят по возможности избегать дальних поездок.