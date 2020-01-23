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Автоновости

Пять дорог в Алтайском крае зарыли для движения

Днем 23 января в Алтайском крае закрыли еще две дороги. Всего остается перекрытыми пять трасс, сообщили в краевом минтрансе.

Метель.
Метель.
Barnaul22

Проезд закрыт на следующих трассах:

  • Алейск — Петропавловское — Смоленское, от Алейска до с. Краснодарское;
  • Алейск-Чарышское, вся трасса;
  • А-322 — Горняк — Староалейское, от Горняка до с. Староалейское.
  • Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан, от с. Поспелиха до гр. Республики Казахстан;
  • Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;
  • Алейск-Чарышское, от с. Усть-Калманка до с. Чарышское.

Водителей просят по возможности избегать дальних поездок.

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