Радует глаз. Что за скоростной кабриолет продают за 23,7 млн рублей в Барнауле

Porsche 911 Turbo 2022 года выпуска продают за 23,7 млн рублей в Барнауле. Ее называют «настоящим красавцем». Объявление размещено на « Авито ».

Porsche 911 Turbo наверняка будет привлекать взгляды прохожих. У автомобиля белоснежный кузов и открываюшаяся крыша.

Салон авто отделан красной кожей. В приборной панели установлен бортовой компьютер. Салон вмещает до четырех человек.

У Porsche был один владелец в Корее. Он успел проехать 660 км. Продавец обещает доставить автомобиль в течение 3−8 недель.

У Porsche 911 Turbo бензиновый двигатель на 3,8 л и мощностью 580 лошадиных сил, а коробка передач — робот. До «сотки» автомобиль разгоняется всего за 2,8 секунд. Его максимальная скорость — 320 км/ч.

В городе машина потребляет 16,1 л на 100 км, по паспорту. На трассе Porsche тратит 8,8 л, а в смешанном режиме — 11,5 л.