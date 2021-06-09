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Ралли «Шелковый путь» пройдет через Алтайский край

Российский этапа ежегодного международного ралли «Шелковый путь» состоится с 1 по 11 июля. Маршрут пролегает через четыре региона: Омская область, Новосибирская область и оба Алтая.

Трансконтинентальное ралли "Шелковый путь 2017".
Трансконтинентальное ралли "Шелковый путь 2017".
архив компании "Газпромнефть"

Накануне прошло заседание организационного комитета. В нем приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, замминистра спорта РФ Одес Байсултанов и представители регионов.

Торжественное открытие планируют провести в Омске.

Ралли пройдет через Омск — Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — Улгий — Ховд — Алтай — Баянхонгор — Улан-Батор.

В мероприятии примут участие представители 45 стран, всего более 1,5 тысячи человек.

Участники — команды мирового уровня: Red Bull KTM, Husqvarna, Honda, Yamaha, КамАЗ-мастер, Mammoet Rallysport, HINO TEAM SUGAWARA, МАЗ-СПОРТавто, X-raid team, Toyota Gazoo racing, SNAG RACING.

«Ралли соединит две страны и будет иметь особое значение — именно в этом году 100-летний юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Монголией», — цитирует вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко пресс-служба правительства РФ.

В рамках ралли пройдет также этап Кубка мира по ралли-рейдам Международной федерации автоспорта (FIA) и этап чемпионата мира по кросс-кантри ралли Международной мотоциклетной федерации (FIM).

Календарь международного ралли «Шелковый путь» в 2021 году:
  • 30 июня — 1 июля — технические и административные проверки,
  • 1 июля — торжественный старт в Омске,
  • 2−4 июля — спортивные участки на территории Омской области, Алтайского края и Республики Алтай,
  • 4 июля — пересечение границы России и Монголии,
  • 5−11 июля — спортивные участки на территории Монголии,
  • 11 июля — финиш и награждение победителей в Улан-Баторе.
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