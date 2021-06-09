Ралли «Шелковый путь» пройдет через Алтайский край

Накануне прошло заседание организационного комитета. В нем приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, замминистра спорта РФ Одес Байсултанов и представители регионов.
Торжественное открытие планируют провести в Омске.
Ралли пройдет через Омск — Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — Улгий — Ховд — Алтай — Баянхонгор — Улан-Батор.
В мероприятии примут участие представители 45 стран, всего более 1,5 тысячи человек.
Участники — команды мирового уровня: Red Bull KTM, Husqvarna, Honda, Yamaha, КамАЗ-мастер, Mammoet Rallysport, HINO TEAM SUGAWARA, МАЗ-СПОРТавто, X-raid team, Toyota Gazoo racing, SNAG RACING.
«Ралли соединит две страны и будет иметь особое значение — именно в этом году 100-летний юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Монголией», — цитирует вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко пресс-служба правительства РФ.
В рамках ралли пройдет также этап Кубка мира по ралли-рейдам Международной федерации автоспорта (FIA) и этап чемпионата мира по кросс-кантри ралли Международной мотоциклетной федерации (FIM).
- 30 июня — 1 июля — технические и административные проверки,
- 1 июля — торжественный старт в Омске,
- 2−4 июля — спортивные участки на территории Омской области, Алтайского края и Республики Алтай,
- 4 июля — пересечение границы России и Монголии,
- 5−11 июля — спортивные участки на территории Монголии,
- 11 июля — финиш и награждение победителей в Улан-Баторе.