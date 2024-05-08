Раритетный и супер легкий Mercedes продают в Сибири за 210 млн рублей

Mercedes-Benz SL-класс 1958 года выпуска продают в Новосибирской области за 210 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Раритетный Mercedes продают в Сибири за 210 млн рублей.

Mercedes-Benz R121 выпускался в Германии с 1955 по 1963 год. Было выпущено около 26 000 экземпляров. В большей своей части автомобиль предназначался для американского внутреннего рынка, где пользовался большим спросом.

SL-расшифровывается как супер легкий.

У данного автомобиля тип кузова купе, родстер имеющий два посадочных места. Мощность четырех цилиндрового двигателя 105 лошадиных силы. Установлена четырехступенчатая механическая коробка передач. Тип привода задний. Максимальная скорость 180 км/час. Средний расход топлива на сто километров 13 л.

Несмотря на то, что этот автомобиль двух местный, в салоне присутствует место для третьего пассажира.

Ранее сообщалось, что за мини кабриолет в шикарном цвете продают за 2,4 млн рублей.

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