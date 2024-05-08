8 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Автоновости

Раритетный и супер легкий Mercedes продают в Сибири за 210 млн рублей

Mercedes-Benz SL-класс 1958 года выпуска продают в Новосибирской области за 210 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Раритетный Mercedes продают в Сибири за 210 млн рублей.
Раритетный Mercedes продают в Сибири за 210 млн рублей.
"Авито"

Mercedes-Benz R121 выпускался в Германии с 1955 по 1963 год. Было выпущено около 26 000 экземпляров. В большей своей части автомобиль предназначался для американского внутреннего рынка, где пользовался большим спросом.

SL-расшифровывается как супер легкий.

У данного автомобиля тип кузова купе, родстер имеющий два посадочных места. Мощность четырех цилиндрового двигателя 105 лошадиных силы. Установлена четырехступенчатая механическая коробка передач. Тип привода задний. Максимальная скорость 180 км/час. Средний расход топлива на сто километров 13 л.

Несмотря на то, что этот автомобиль двух местный, в салоне присутствует место для третьего пассажира.

Ранее сообщалось, что за мини кабриолет в шикарном цвете продают за 2,4 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
«Галерейник» на свежем воздухе
«Песни Победы» в стиле джаз
Что будет на фестивале «Гаражка»
Отправляемся наблюдать Солнце и Луну
Арт-фестиваль «Сказ Дикий» на Алтае
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость