Как реформа ОСАГО отразится на стоимости полиса в Алтайском крае

Центробанк — главный регулятор страхового рынка — считает, что в нынешнем виде система ОСАГО несправедлива: примерно одинаково платит и аккуратный водитель, и лихач. Другой пример: в одних регионах страховые компании терпят убытки и компенсируют их более высокими ставками в других субъектах.
Чтобы исправить это, Центробанк намерен дать страховщикам больше свободы в определении цены полиса.
Поэтапно. В начале Центробанк планирует расширить так называемый тарифный коридор. Сейчас каждая страховая компания может выбрать любую базовую ставку в диапазоне от 3432 до 4118 рублей. Границы расширят на 20% в обе стороны. Это планировали сделать осенью 2018 года, но пока этого не произошло.
Через год отменят коэффициент мощности. Власти признали, что он бесполезен. Еще через два ликвидируют территориальный коэффициент. Регулятор считает, что важнее смотреть не на машину и где она эксплуатируется, а на того, кто ей управляет.
Поэтому увеличится набор коэффициентов возраст-стаж. Пока 4, а будет под 50. То есть если сейчас по сути учитывается только два параметра — превышает ли возраст водителя 22 года и стаж 3 года или нет — то после реформы таких градаций будет больше
Также в планах чиновников сделать так, чтобы на цену полиса влияло количество нарушений ПДД, допущенных водителем, а также его манера движения.
Иван Этцель,
директор филиала компании «Ингосстрах» в Алтайском крае:
Существует несколько предложений по этому поводу. Во-первых, это синхронизация баз данных — страховщики могут получать информацию от ГИБДД о штрафах и нарушениях ПДД. Также происходит централизованную базу данных ведет РСА, в которой также содержится история страхователей.
Еще можно призвать на помощь телематику, то есть устанавливать в машины специальный прибор, который собирает информацию о манере вождения. Логика такая: хочешь скидку на ОСАГО — покажи, что ездишь аккуратно.
Иван Этцель,
директор филиала компании «Ингосстрах» в Алтайском крае:
Но пока сложно предметно оценивать это предложение — существует технологический барьер, связанный с небольшим количеством таких устройств в России.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) подсчитали, что в 20 регионах стоимость автогражданки снизятся. Алтайского края в списке нет. В «Росгосстрахе» предполагают, что повышение тарифа затронет 26 регионов, а в 19 он может быть снижен. Алтайского края тоже нет ни в одной из этих групп.
Подобные расчеты делали и в «АльфаСтраховании». В этой компании тоже не ожидают изменений для жителей Алтайского края. «Сейчас в регионе вполне сбалансированный тариф», — отметил гендиректор компании Владимир Скворцов.
Всего же по итогам либерализации тарифы вырастут примерно для 17% наиболее «аварийных» автовладельцев, а для 83% будут снижены, заявили в РСА. Компании дают другие цифры. В «Согласии» altapress.ru cообщили, что ожидают рост для 10% клиентов и снижение для 25%. В «АльфаСтраховании» прогнозируют, что для 30−33% ответственных водителей страховка станет доступнее; для 15% - наоборот.
Эксперты называют две причины. Замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ Вера Балакирева сказала altapress.ru, что регуляторы (ЦБ и УФАС) будут проверять, обоснованно ли страховщик выставил цены в том или ином регионе. Поэтому установить цены по верхней границе расширенного тарифного коридора они не смогут.
Вторая причина — конкуренция. Прежний гегемон рынка «Росгосстрах» за несколько лет сократил свою долю с 40% до 9%, и остальные компании в борьбе за его клиентов снизили тариф примерно на 10%, заявили в РСА. Статистика это подтверждает: за первую половину 2018 года автомобилисты заключили то же число договоров, что и ранее, но заплатили на 11% меньше.
Владимир Скворцов
гендиректор компании «АльфаСтрахование»:
Введение новых правил и изменения расчета коэффициентов бонус-малус и возраст-стаж в еще более долгосрочной перспективе приведет к дальнейшему сокращению средней премии по договору на дополнительные 2−5%.
- С 2019 года скидка за безаварийность не будет обнуляться после того, как водитель не был вписан ни в один полис больше года;
- При расчете страховой выплаты перестанут учитывать износ поврежденных деталей;
- Увеличится лимит ответственности страховщика. Сегодня по ОСАГО он может выплатить до 400 тыс. рублей за «железо» и до 500 тыс. рублей за здоровье пострадавшего. Для сравнения: пассажиры в общественном транспорте застрахованы на 2 млн рублей. Лимит по ОСАГО хотят постепенно поднять до такого уровня.