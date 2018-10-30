Как реформа ОСАГО отразится на стоимости полиса в Алтайском крае

2. Как будет проходить либерализация ОСАГО?

Поэтапно. В начале Центробанк планирует расширить так называемый тарифный коридор. Сейчас каждая страховая компания может выбрать любую базовую ставку в диапазоне от 3432 до 4118 рублей. Границы расширят на 20% в обе стороны. Это планировали сделать осенью 2018 года, но пока этого не произошло.

Через год отменят коэффициент мощности. Власти признали, что он бесполезен. Еще через два ликвидируют территориальный коэффициент. Регулятор считает, что важнее смотреть не на машину и где она эксплуатируется, а на того, кто ей управляет.

Авария на Южном. vk.com/barneos22

Поэтому увеличится набор коэффициентов возраст-стаж. Пока 4, а будет под 50. То есть если сейчас по сути учитывается только два параметра — превышает ли возраст водителя 22 года и стаж 3 года или нет — то после реформы таких градаций будет больше

Также в планах чиновников сделать так, чтобы на цену полиса влияло количество нарушений ПДД, допущенных водителем, а также его манера движения.