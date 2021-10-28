Раздвинули пошире: чем улица Власихинская покорила сердца барнаульских автолюбителей

Участок ул. Власихинская за ТЦ «Волна» увеличили до нормативной ширины. Строители завершили работы 17 октября этого года. Теперь автолюбители могут беспрепятственно проехать до перекрестка с шоссе Ленточный бор по крайней правой полосе, не перестраиваясь в соседние ряды и не создавая заторов. Изменилась ли дорожная обстановка и как к нововведению отнеслись автовладельцы Барнаула, проверили корреспонденты altapress.ru.

Как кость в горле

Долгое время часть ул. Власихинской за Малаховским кольцом раздражала многих барнаульцев своим непостоянством. После участка с круговым движением дорога вдруг сужалась, а после остановки «Лыжная база» вновь расширялась.

Такие перепады заставляли тех, кто не успел перестроиться после правильного выхода с «кольца» (в крайний правый ряд), втискиваться в середину потока. В обстановке не очень интенсивного транспортного движения ситуация была терпимой, а вот в часы пик заставляла многих понервничать. Одни перестраивались аккуратно, другие — перли напролом, третьи — продолжали какое-то время ехать вперед, но уже по обочине.

Нередко обстановку накаляла еще и непогода: ливень, снегопад, метель и т. д. В итоге, каждое буднее утро на ул. Власихинской собиралась плотная пробка. Зачастую она начиналась на участке с круговым движением. В мае этого года, когда дорожники перекрыли часть «объездной», пробка перед ТЦ «Волна» достигла пика: стояло даже «кольцо».

В Барнауле расширили проезжую часть на ул. Власихинская в районе ТЦ «Волна». Дарья Беркетова.

Полмиллиона за комфорт

Все это время в разговорах со знакомыми автовладельцами приходилось не раз слышать: «Сколько можно? Неужели нельзя сделать нормальную полосу?» Наряду с этим высказывались предположения, мол дорогу не делают, потому что земля под проблемным участком находится в частных руках. Далее разговоры, как правило, уходили в иное русло — теме классовой борьбы.

В Барнауле расширили проезжую часть на ул. Власихинская в районе ТЦ «Волна». Дарья Беркетова.

Предположение оказалось беспочвенным. В пресс-службе комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи altapress.ru ответили, что никаких трудностей с земельным участком не было.

В ведомстве сообщили, что проезжую часть ул. Власихинской от дома № 59/17 до шоссе Ленточный бор расширили в рамках программы муниципального задания по содержанию улично-дорожной сети за счет средств городского бюджета. Подрядчиком выступила компания «Автодорстрой». Работы обошлись в 567,7 тыс. рублей.

Перемены есть

В Барнауле расширили проезжую часть на ул. Власихинская в районе ТЦ «Волна». Дарья Беркетова.

Обновленная дорога в первую очередь порадовала таксистов. Сейчас по данному направлению стало гораздо удобнее добираться до ключевых точек города.

Водитель такси Александр отмечает, что сразу заметил перемены. Раньше в утренние часы приходилось долго стоять в пробке, что не лучшим образом сказывалось на работе. С ним согласен и таксист по имени Василий. Он уже много лет возит горожан по городу и не раз сталкивался с заторами на ул. Власихинская.

В Барнауле расширили проезжую часть на ул. Власихинская в районе ТЦ «Волна». Дарья Беркетова.

А вот автолюбитель Юрий не увидел разницы. Он бывал на проблемном участке только днем, когда на оживленной улице собиралось не так много машин.

«Здесь дорогу расширили? Не знал, что была такая проблема. Я не часто бываю в этих местах. Обычно езжу по другим маршрутам. Сегодня приехал просто по необходимости», — отмечает Юрий. Евгению тоже нечасто приходится ездить по ул. Власихинская, но в редкие поездки в направлении от «объездной» до Малаховского кольца видел, что «встречка» по утрам стоит колом. «Дело-то не только в комфорте» В Барнауле расширили проезжую часть на ул. Власихинская в районе ТЦ «Волна». Дарья Беркетова. Илья, в отличие от Евгения, уже несколько лет вынужден добираться из спального района Барнаула до работы по шоссе Ленточный бор. «Никогда не понимал, почему нельзя было сразу расширить дорогу. И дело-то не только в комфорте. Сужение проезжей части создавало сложную дорожную обстановку. Водители справа постоянно „ломились“ в средний ряд. И хорошо если это легковушка, а не грузовик. Один раз, такой „тяжеловес“ чуть не въехал мне в бок. Он даже не стал ждать, когда я его пропущу», — рассказал Илья.

В Барнауле расширили проезжую часть на ул. Власихинская в районе ТЦ «Волна». Дарья Беркетова.

Дорога открыта с 17 октября. Больше недели корреспонденты altapress.ru своими колесами тестировали проезжую часть. Признаться, сначала было непривычно, да и знак «Движение направо» немного смущал.

Сейчас стрелку на синем фоне убрали, а руки перестали тянуться к «поворотнику», чтобы привычно просигнализировать о перестроении в средний ряд.

Пробка хоть и не сошла на нет, но немного «размякла», как и сердца водителей. Замечено: они стали больше улыбаться и меньше сигналить. Теперь на прохождение маршрута, протяженностью чуть больше 100 м, нервов уходит гораздо меньше, как и времени.