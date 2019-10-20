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Автоновости

Разгневанная сибирячка изуродовала автомобиль мужа-гуляки

В соцсетях Новосибирска появились снимки автомобиля с множественными надписями от жены. Судя по всему, женщина узнала, что ее благоверный ей изменяет и решила ему таким образом отомстить.

Жительницы Новосибирска разрисовала автомобиль мужа
Жительницы Новосибирска разрисовала автомобиль мужа
https://vk.com/incident_nsk

Как пишут очевидцы, краска из балончика, которой были нанесены надписи, несмываемая.

Автомобиль «Ниссан» измазал со всех сторон. «А нечего изменять жене», красуются теперь на нем такие надписи.

Надо сказать, что пост о неверном муже и его жене буквально всколыхнул новосибирских пользователей, став в сообществе «Инцидент Новосибирск» самым популярным за последние дни.

Общественность разделилась на два лагеря.

«Тупая жена — горе в семье», «Теперь она не отсудит эту машину», «Нет жены — нет проблем», — пишут поддерживающие неверного автомобилиста пользователи.

У разгневанной дамы тоже оказалось достаточно сторонников. Только за один вечер под постом набралось более 370 комментариев.

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