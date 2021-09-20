Разница между государственными и частными эвакуаторами

Существуют частные эвакуаторы, например, в столице работает московская служба эвакуации автомобилей и мототехники. Их владелец машины может вызвать по собственному желанию в случае поломки автомобиля. Но за нарушение правил парковки машина будет эвакуирована на штрафстоянку государственной службой.
Достаточно запомнить правила парковки и не нарушать их, чтобы потом не оплачивать штрафы:
- Нельзя оставлять машину в местах, где имеется знак, запрещающий парковку.
- Парковка на остановках городского общественного транспорта запрещена.
- Автомобиль могут отправить на штрафстоянку в случае, если он загораживает проезд экстренным службам: скорая помощь, пожарные машины, милиция.
- Государственный эвакуатор может приехать за автомобилем, если машина стала причиной ДТП.
- Штрафстоянка неизбежна, если машина числится в угоне.
Государственная служба также заберет автомобиль, если он сломался на оживленной магистрали и мешает дорожному движению.
Также важно не забывать оплачивать платную парковку. Неуплата может грозить довольно большим штрафом. Парковаться стоит только в разрешенных местах. Сегодня государство тщательно следит за дорогами и нарушителями, регулярно патрулируя улицы города. Стоит помнить, что оплата штрафстоянки и административных штрафов будет стоить для автовладельца намного дороже, чем оплата парковки.
Частные эвакуаторы более привлекательны потому, что человек вызывает его сам в случае необходимости. Помощь таких служб может понадобиться не только в случаях поломки или ДТП. Иногда водитель пользуются услугами данных служб, если возникли проблемы со здоровьем или, например, на трассе закончился бензин, а до ближайшей заправки нет возможности добраться другим способом.