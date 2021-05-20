20 мая 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Развенчан миф о новом штрафе для российских водителей

Заявления о том, что с начала лета российских водителей будут штрафовать за использование зимних покрышек в теплый период — миф, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Шины.
Шины.
CC0.

Юрист подчеркнул, что в данный момент отсутствует запрет на эксплуатацию зимних шин, в том числе шипованных, летом, как, впрочем, и отсутствует запрет на эксплуатацию летних покрышек зимой.

«Официальные информационно-правовые порталы позволяют нам видеть все планирующиеся изменения в различные Кодексы, Правила и Положения, изучив актуальное состояние которых можно с уверенностью утверждать, что никаких штрафов в ближайшее время за вышеупомянутые нарушения вводить не планируется», — цитирует Анатолия Миронов агентство «Прайм».

При этом эксперт добавил, что рекомендует строго соблюдать сезонность шин на автомобиле, поскольку «это вопрос безопасности, здоровья, а порой и жизни, которую ни одним штрафом не измеришь».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость