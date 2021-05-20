Развенчан миф о новом штрафе для российских водителей

Заявления о том, что с начала лета российских водителей будут штрафовать за использование зимних покрышек в теплый период — миф, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов .

Юрист подчеркнул, что в данный момент отсутствует запрет на эксплуатацию зимних шин, в том числе шипованных, летом, как, впрочем, и отсутствует запрет на эксплуатацию летних покрышек зимой.

«Официальные информационно-правовые порталы позволяют нам видеть все планирующиеся изменения в различные Кодексы, Правила и Положения, изучив актуальное состояние которых можно с уверенностью утверждать, что никаких штрафов в ближайшее время за вышеупомянутые нарушения вводить не планируется», — цитирует Анатолия Миронов агентство «Прайм».

При этом эксперт добавил, что рекомендует строго соблюдать сезонность шин на автомобиле, поскольку «это вопрос безопасности, здоровья, а порой и жизни, которую ни одним штрафом не измеришь».