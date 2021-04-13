Развивая вечные ценности. Что делает ŠKODA KODIAQ идеальным семейным авто и где его найти в Барнауле с максимальной выгодой

Времена меняются, но основные ценности — нет. Семья, дети, комфорт и безопасность — это то, что остается приоритетом всегда. И именно на благополучие семьи призваны работать кроссоверы ŠKODA KODIAQ.

ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Ранее мы уже рассказывали о технических достоинствах и фишках этого автомобиля от всемирно известного чешского автоконцерна.

Сейчас же, в преддверии летних каникул, периода отпусков и семейных путешествий самое время сделать акцент именно на универсальности этой машины.

Если мы посмотрим на развитие автомобильного рынка, то вспомним, что ранее понятие «семейный автомобиль» напрямую ассоциировалось с минивэнами. При этом машины такого класса всегда были поводом для шуток — громоздкие, неповоротливые, «вялые» на дороге, имеющие большие проблемы с трансмиссией и неприспособленные быстро и комфортно преодолевать большие расстояния.

Но, повторимся, времена изменились. В конечном итоге семейные люди пересели на кроссоверы, но вместе с этим получили спектр новых проблем — эти машины «агрессивнее», менее вместительны и, зачастую, делятся на «чисто мужские» и «чисто женские».

Появление же ŠKODA KODIAQ во многом ознаменовало собой новую эру. Этот автомобиль — идеальный претендент на звание действительно семейной машины.

ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Во-первых, его безопасность подтверждена огромным количеством европейских краш-тестов.

Во-вторых, ŠKODA KODIAQ изначально был создан вне гендерных рамок. За рулем этого автомобиля одинаково комфортно себя ощущают и мужчины, и женщины. И все потому, что KODIAQ сочетает в себе целый спектр очень важных для любого водителя качеств — управляемость, стремительность, маневренность, предсказуемость.

Как-никак, ŠKODA KODIAQ — это крупный кроссовер с разрешенной полной массой от 2177 до 2424 кг в зависимости от версии.

Автомобиль отлично отрабатывает неровности на дороге, весьма скромно ест топливо и защитит вас от неприятностей за окном благодаря отличной звукоизоляции.

В-третьих, одним из самых главных и бросающихся в глаза достоинств машины является ее очевидная вместительность и простор. Стретч-эффект в районе задней двери ŠKODA KODIAQ уже по достоинству оценили автовладельцы по всему миру. Благодаря ему второй ряд сидений можно сдвинуть вперед на внушительное расстояние. И это не просто дает несколько сантиметров лишнего пространства, а действительно прибавляет простора и полностью решает проблему с транспортировкой габаритного груза в багажнике.

ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Кроме того, ŠKODA KODIAQ имеет пятиместную и семиместную версию. Поэтому для многодетной семьи это, пожалуй, вообще лучшее предложение из всего, что сегодня имеется на авторынке.

Широкая линейка комплектаций ŠKODA KODIAQ, в свою очередь, позволят выбрать автомобиль, исходя из своих финансовых возможностей.

Переходя от слов к делу, добавим, что сегодня официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» делает специальное предложение по приобретению кроссовера ŠKODA KODIAQ с максимальной выгодой 215 000 рублей*.

Посетите дилерский центр ŠKODA АНТ Барнаул и узнайте больше о достоинствах данной модели. Квалифицированные менеджеры проведут для вас индивидуальную презентацию. Вы оцените выдающуюся эргономику и удобство расположения блоков управления. А лучше почувствовать автомобиль на тест-драйве. Вы можете пройти тест-драйв индивидуально, с сопровождением менеджера или всей семьей вместе!

ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

* Выгода достигается при покупке модели ŠKODA KODIAQ Active с пакетом PR3 при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок с 01 по 30 апреля 2021 года. Количество автомобилей ограничено.

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)

Время работы:

— ПН-ПТ: 8:00 — 19:00

— СБ-ВС: 9:00 — 14:00

Продажа: тел (3852) 282−111

Сервис: тел (3852) 282−888

Сайт: www.skoda-ant22.ru