Развивая вечные ценности. Что делает ŠKODA KODIAQ идеальным семейным авто и где его найти в Барнауле с максимальной выгодой

Времена меняются, но основные ценности — нет. Семья, дети, комфорт и безопасность — это то, что остается приоритетом всегда. И именно на благополучие семьи призваны работать кроссоверы ŠKODA KODIAQ.
Ранее мы уже рассказывали о технических достоинствах и фишках этого автомобиля от всемирно известного чешского автоконцерна.
Сейчас же, в преддверии летних каникул, периода отпусков и семейных путешествий самое время сделать акцент именно на универсальности этой машины.
Если мы посмотрим на развитие автомобильного рынка, то вспомним, что ранее понятие «семейный автомобиль» напрямую ассоциировалось с минивэнами. При этом машины такого класса всегда были поводом для шуток — громоздкие, неповоротливые, «вялые» на дороге, имеющие большие проблемы с трансмиссией и неприспособленные быстро и комфортно преодолевать большие расстояния.
Но, повторимся, времена изменились. В конечном итоге семейные люди пересели на кроссоверы, но вместе с этим получили спектр новых проблем — эти машины «агрессивнее», менее вместительны и, зачастую, делятся на «чисто мужские» и «чисто женские».
Появление же ŠKODA KODIAQ во многом ознаменовало собой новую эру. Этот автомобиль — идеальный претендент на звание действительно семейной машины.
Во-первых, его безопасность подтверждена огромным количеством европейских краш-тестов.
Во-вторых, ŠKODA KODIAQ изначально был создан вне гендерных рамок. За рулем этого автомобиля одинаково комфортно себя ощущают и мужчины, и женщины. И все потому, что KODIAQ сочетает в себе целый спектр очень важных для любого водителя качеств — управляемость, стремительность, маневренность, предсказуемость.
Как-никак, ŠKODA KODIAQ — это крупный кроссовер с разрешенной полной массой от 2177 до 2424 кг в зависимости от версии.
Автомобиль отлично отрабатывает неровности на дороге, весьма скромно ест топливо и защитит вас от неприятностей за окном благодаря отличной звукоизоляции.
В-третьих, одним из самых главных и бросающихся в глаза достоинств машины является ее очевидная вместительность и простор. Стретч-эффект в районе задней двери ŠKODA KODIAQ уже по достоинству оценили автовладельцы по всему миру. Благодаря ему второй ряд сидений можно сдвинуть вперед на внушительное расстояние. И это не просто дает несколько сантиметров лишнего пространства, а действительно прибавляет простора и полностью решает проблему с транспортировкой габаритного груза в багажнике.
Кроме того, ŠKODA KODIAQ имеет пятиместную и семиместную версию. Поэтому для многодетной семьи это, пожалуй, вообще лучшее предложение из всего, что сегодня имеется на авторынке.
Широкая линейка комплектаций ŠKODA KODIAQ, в свою очередь, позволят выбрать автомобиль, исходя из своих финансовых возможностей.
Переходя от слов к делу, добавим, что сегодня официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» делает специальное предложение по приобретению кроссовера ŠKODA KODIAQ с максимальной выгодой 215 000 рублей*.
Посетите дилерский центр ŠKODA АНТ Барнаул и узнайте больше о достоинствах данной модели. Квалифицированные менеджеры проведут для вас индивидуальную презентацию. Вы оцените выдающуюся эргономику и удобство расположения блоков управления. А лучше почувствовать автомобиль на тест-драйве. Вы можете пройти тест-драйв индивидуально, с сопровождением менеджера или всей семьей вместе!
* Выгода достигается при покупке модели ŠKODA KODIAQ Active с пакетом PR3 при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок с 01 по 30 апреля 2021 года. Количество автомобилей ограничено.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)
Время работы:
— ПН-ПТ: 8:00 — 19:00
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Продажа: тел (3852) 282−111
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