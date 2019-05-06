Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 мая 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Ребенок получил перелом позвоночника в ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск

В ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск 5 мая пострадала женщина водитель и 6-летний мальчик, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

ДТП в Новосибирской области.
ДТП в Новосибирской области.
ГУ МВД России по Новосибирской области.

Авария произошла в 10:45 на Чуйском тракте в Черепановском районе. Женщина за рулем Toyota Corolla ехала со стороны Барнаула в направлении Новосибирска и не справилась с управлением. Машина съехала в кювет.

В результате ДТП 28-летняя женщина-водитель получила сочетанную травму, переломы пяточной и локтевой кости. У ребенка — компрессионный перелом позвоночника. Пострадавших доставили в Черепановскую центральную районную больницу.

Полицейские проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость