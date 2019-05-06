В ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск 5 мая пострадала женщина водитель и 6-летний мальчик, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Авария произошла в 10:45 на Чуйском тракте в Черепановском районе. Женщина за рулем Toyota Corolla ехала со стороны Барнаула в направлении Новосибирска и не справилась с управлением. Машина съехала в кювет.

В результате ДТП 28-летняя женщина-водитель получила сочетанную травму, переломы пяточной и локтевой кости. У ребенка — компрессионный перелом позвоночника. Пострадавших доставили в Черепановскую центральную районную больницу.

Полицейские проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства происшествия.