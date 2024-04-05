Редкий автомобиль Willys продают в Сибири за 500 тыс. рублей.

Продавец отмечает, что автомобиль достаточно редкий.
Машина находится в заводском состоянии без видимой коррозии по части кузова. Если смотреть глубже, можно увидеть незначительные рыжики внутри арок и подкапотного пространства, легко устранимы.
Дуги и тент для установки крыши в наличии, в хорошем состоянии, без дыр. Однако не устанавливались из-за транспортировки.
Автомобилем владело три человека. Последний раз автомобиль выезжал два года назад, с того момента все время стоял в гараже. На данный момент проведена только качественная мойка и чистка кожи.
Удивительно, что, несмотря на возраст, Willys может самостоятельно передвигаться.
Ранее сообщалось, что верного друга продают в Барнауле за 390 тыс. рублей.
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