28 ноября
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Автоновости

Регулируемый тариф установят еще на трех автобусных маршрутах Барнаула

Маршруты № 70 и 73 будут работать по регулируемым тарифам, передает пресс-служба мэрии Барнаула.

Банковская карта. Терминал.
Банковская карта. Терминал.
СС0

Напомним, ранее автобусы № 70 и 73 работали без льгот за проезд, при это едут они из отдаленных микрорайонов Барнаула.

С 1 декабря маршрут № 70р будет обслуживаться двумя автобусами малого класса с плановым интервалом движения 44 минуты, а маршрут № 73р — четырьмя, с плановым интервалом движения 30 минут.

Также с 1 декабря возобновляют работу регулируемого маршрута № 110. По нему будут курсировать четыре автобуса среднего класса с плановым интервалом движения в 36 минут. Схему маршрута скорректировали:

  • Павловский тракт, ул. Кедровая, ул. Дружбы, ул. Смоленская, ул. 2-я Малиновая, ул. Авиаторов, ул. Декоративная, ул. Малиновая, ул. Соловьиная, ул. Смородиновая, Павловский тракт, ул. Солнечная Поляна, ул. Взлетная, ул. Попова, ул. Власихинская, ул. Фурманова, Павловский тракт, проспект Строителей, проспект Ленина, площадь им. Баварина, ул. Мамонтова, ул. Большая Олонская в прямом и обратном направлении.

Ранее жесткое массовое ДТП с автобусом произошло в Бийске.

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