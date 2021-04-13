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Автоновости

Река Ануй в Алтайском крае вышла из берегов и затопила дорогу

В Алтайском крае закрыли движение для всех видов транспорта по дороге в Быстроистокском районе, предупредили в краевой ГИБДД.

Паводок на Алтае.
Паводок на Алтае.
mintrans22.ru

С 15:15 по решению «Алтайавтодора» в связи с подтоплением временно ограничили движение для всех видов транспорта на дороге К-44 «Быстрый Исток — Усть-Ануй — Ануйское» в Быстроистокском районе (с 29 по 30 км).

Движение восстановят по мере улучшения обстановки.

Госавтоинспекция просит выполнять предписания дорожных знаков и выбирать альтернативные объездные пути.

Напомним, также движение остается закрытым на участке дороги Алейск — Безголосово — а/д К-13. Альтернативный проезд до с. Безголосово осуществляется через трассу К-13 Алейск — Петропавловское — Смоленское.

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