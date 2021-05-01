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Автоновости

На восьми участках дорог ограничили проезд из-за паводка в Алтайском крае

С утра 1 мая в Алтайском крае большая вода затопила еще одну дорогу. На этот раз движение перекрыли в Смоленском районе.

Красногорский район.
Красногорский район.
22.mchs.gov.ru

Временно ограничено движение для всех видов транспорта на дороге Н-4107 «Солоновка — Красный городок» в Залесовском районе (с 4км.+000м по 4км.+100м), сообщили в краевой Госавтоинспекция.

По данным регионального минтранса, отсутствует проезд по семи участкам дорог:

  • Маяк — Красные Орлы — Чайное с 23 по 28 км в связи с резким подъемом уровня воды в р. Сосновка. На месте перелив глубиной 0,5 м.
  • К-12 Туманово — Новая Жизнь с 37 по 38 км размыв земляного полотна.
  • На подъезде к селу Тележиха с 7 по 12 км ограничено движение для легкового транспорта.
  • На трассе Чарышское — Малый Бащелак — Большой Бащелак — Тальменка — Солонешное с 55 по 72 км в связи с переливом через дорогу.
  • Залесово — Борисово — Никольский. Произошел резкий подъем уровня реки Татарка, перелив через дорогу.
  • К-13 Алейск — Безголосово.
  • Красногорское — Карагайка — Ивановка.
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