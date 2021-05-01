На восьми участках дорог ограничили проезд из-за паводка в Алтайском крае

Временно ограничено движение для всех видов транспорта на дороге Н-4107 «Солоновка — Красный городок» в Залесовском районе (с 4км.+000м по 4км.+100м), сообщили в краевой Госавтоинспекция.
По данным регионального минтранса, отсутствует проезд по семи участкам дорог:
- Маяк — Красные Орлы — Чайное с 23 по 28 км в связи с резким подъемом уровня воды в р. Сосновка. На месте перелив глубиной 0,5 м.
- К-12 Туманово — Новая Жизнь с 37 по 38 км размыв земляного полотна.
- На подъезде к селу Тележиха с 7 по 12 км ограничено движение для легкового транспорта.
- На трассе Чарышское — Малый Бащелак — Большой Бащелак — Тальменка — Солонешное с 55 по 72 км в связи с переливом через дорогу.
- Залесово — Борисово — Никольский. Произошел резкий подъем уровня реки Татарка, перелив через дорогу.
- К-13 Алейск — Безголосово.
- Красногорское — Карагайка — Ивановка.