Барнаульские власти отложили реконструкцию перекрестка Ленина-Матросова

По словам чиновника, в 2017 году работы не стали вести сначала из-за неопределенности с финансированием, а затем потому, что был риск не успеть выполнить все качественно до наступления холодов.

Вероятнее всего, расширять участок будут в 2018 году. И хотя по контракту с подрядчиком работы расписаны на три года (с 2017 по 2019), дорожники все сделают за один сезон, заверил Симоненко.

Напомним, после реконструкции на Ленина на месте зеленых насаждений между трамвайными рельсами и проезжей частью появится вторая полоса для поворота на ул. Матросова. Судя по схеме организации дорожного движения, по оставшимся трем полосам можно будет двигаться только прямо.

На Матросова сделают дополнительную полосу для движения из центра, но через несколько десятков метров автомобилистам придется перестраиваться в один ряд.

Новые полосы для поворота или разворота также организуют на перекрестке проспекта Ленина и улицы Аносова, а также перед переездом через пути у здания "Альфа-банка" (бывший Дом быта).

По словам Дмитрия Симоненко, проект предусматривает замену асфальта на проспекте Ленина от путепровода до ул Аносова, а также ремонт переезда через трамвайные пути.

Реконструкция участка должна уменьшить заторы, отмечают в мэрии. Сейчас в вечерний час пик на Ленина скапливается большое число машин. Дело в том, что поворачивать на Матросова здесь можно только из одной левой полосы. На ней скапливается большая очередь. А автобусы и троллейбусы, которые пытаются повернуть налево из средней полосы, не дают проехать по ней тем, кто двигается прямо.

Цифра

Стоимость реконструкции — более 50 млн рублей.

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