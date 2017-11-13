Автоновости

Барнаульские власти отложили реконструкцию перекрестка Ленина-Матросова

Сегодня, 16:53.
Автоновости

В 2017 году в Барнауле не будут расширять участок проспекта Ленина в районе перекрестка с улицей Матросова, как это предполагалось ранее. Об этом altapress.ru сообщил Дмитрий Симоненко, начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

Автомобили.
Автомобили. Фото : Анна Зайкова.

По словам чиновника, в 2017 году работы не стали вести сначала из-за неопределенности с финансированием, а затем потому, что был риск не успеть выполнить все качественно до наступления холодов.

Вероятнее всего, расширять участок будут в 2018 году. И хотя по контракту с подрядчиком работы расписаны на три года (с 2017 по 2019), дорожники все сделают за один сезон, заверил Симоненко.

Напомним, после реконструкции на Ленина на месте зеленых насаждений между трамвайными рельсами и проезжей частью появится вторая полоса для поворота на ул. Матросова. Судя по схеме организации дорожного движения, по оставшимся трем полосам можно будет двигаться только прямо.

Проект реконструкции перекрестка Ленина-Матросова.
Проект реконструкции перекрестка Ленина-Матросова

На Матросова сделают дополнительную полосу для движения из центра, но через несколько десятков метров автомобилистам придется перестраиваться в один ряд.

Новые полосы для поворота или разворота также организуют на перекрестке проспекта Ленина и улицы Аносова, а также перед переездом через пути у здания "Альфа-банка" (бывший Дом быта).

По словам Дмитрия Симоненко, проект предусматривает замену асфальта на проспекте Ленина от путепровода до ул Аносова, а также ремонт переезда через трамвайные пути.

Реконструкция участка должна уменьшить заторы, отмечают в мэрии. Сейчас в вечерний час пик на Ленина скапливается большое число машин. Дело в том, что поворачивать на Матросова здесь можно только из одной левой полосы. На ней скапливается большая очередь. А автобусы и троллейбусы, которые пытаются повернуть налево из средней полосы, не дают проехать по ней тем, кто двигается прямо.

Цифра

Стоимость реконструкции — более 50 млн рублей.

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