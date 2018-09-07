Рэпер Баста похвастался своим автомобилем за 57 млн рублей

«Мой новый друг», — написал Баста в Instagram, приложив фото своего приобретения.

Поклонники пришли в восторг и порадовались за артиста: «Не хилый у тебя друг, Васян!», «Вот это бандит, конечно», «В данном случае новый друг круче всех старых», «Просто бомба!», «Застрахуй».

Другие решили упрекнуть «Васяна» за «понты»: «Непонятно только, зачем вообще такая машина! Исключительно для понтов», «Скучаю по лысому романтику Басте. Напудренный богач не очень нравится», пишет ura.ru.

Один из фанатов рэпера предложил ему остановить свой выбор на другом авто — российского производства: «Уважаемый Василий, а ты уже встал в очередь за нашим отечественным Аурусом? Тебе пойдет».

Недавно Баста оказался в центре скандала из-за своего концерта, пишут «Дни.ру». 29 сентября он собирается выступить на стадионе «Ростов Арена», но в футбольном клубе «Ростов» заявили, что это может серьезно навредить полю и впоследствии помешает проводить на нем матчи.

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Четырехместный кабриолет Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe представляет собой менее строгий вариант классического для марки Rolls-Royce дизайна. Впервые автомобиль был представлен на автосалоне в Детройте в 2007 году.

Автомобиль оснащен 12-цилиндровым двигателем мощностью 453 лошадиные силы, способен развивать максимальную скорость в 240 километров в час, а 100 км/ч достичь за 5,8 секунды.