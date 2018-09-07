Читайте нас в соцсетях
8 сентября 17°C
Новости
Вся лента
Автоновости
441

Рэпер Баста похвастался своим автомобилем за 57 млн рублей

Василий Вакуленко — Баста — показал поклонникам свой новый роскошный автомобиль Rolls-Royce Phantom Drophead. Стоимость этой модели достигает 57 миллионов рублей.

В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года.
В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года.
Дарья Дедкова

«Мой новый друг», — написал Баста в Instagram, приложив фото своего приобретения.

Поклонники пришли в восторг и порадовались за артиста: «Не хилый у тебя друг, Васян!», «Вот это бандит, конечно», «В данном случае новый друг круче всех старых», «Просто бомба!», «Застрахуй».

Другие решили упрекнуть «Васяна» за «понты»: «Непонятно только, зачем вообще такая машина! Исключительно для понтов», «Скучаю по лысому романтику Басте. Напудренный богач не очень нравится», пишет ura.ru.

Один из фанатов рэпера предложил ему остановить свой выбор на другом авто — российского производства: «Уважаемый Василий, а ты уже встал в очередь за нашим отечественным Аурусом? Тебе пойдет».

Недавно Баста оказался в центре скандала из-за своего концерта, пишут «Дни.ру». 29 сентября он собирается выступить на стадионе «Ростов Арена», но в футбольном клубе «Ростов» заявили, что это может серьезно навредить полю и впоследствии помешает проводить на нем матчи.

***

Четырехместный кабриолет Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe представляет собой менее строгий вариант классического для марки Rolls-Royce дизайна. Впервые автомобиль был представлен на автосалоне в Детройте в 2007 году.

Автомобиль оснащен 12-цилиндровым двигателем мощностью 453 лошадиные силы, способен развивать максимальную скорость в 240 километров в час, а 100 км/ч достичь за 5,8 секунды.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...

Уважаемые читатели! В связи в выборами губернатора и так называемым "днем тишины" на сайте altapress.ru с 0.00 8 сентября до 20.00 9 сентября (время барнаульское) система комментирования отключена.

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка