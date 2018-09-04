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4 сентября
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РПЦ озаботилась членством в жюри шоу «Голос» Шнура и Басты

В РПЦ обеспокоены включением в новый состав жюри телепроекта «Голос» лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и Василия Вакуленко (он же «Баста»).

Выступление группировки "Ленинград" в Барнауле. 5 июня 2018 года.
Выступление группировки "Ленинград" в Барнауле. 5 июня 2018 года.
www.instagram.com/swetaloveis

Свои опасения высказал первый заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с обществом и СМИ Александр Щипков.

По мнению официального представителя РПЦ, Шнуров и Вакуленко «люди талантливые», пишет «Взгляд».

«Но как бы так помягче сказать? У них обоих очень сильно хромает качество языка. Не только в смысле лексики, что они матерятся. Вообще, их тексты, их разговоры на публике», — приводит издание слова Щипкова.

Он не исключил, что аудитория видит лишь «стилистику», «образы» артистов, пишет ura.ru.

Помимо Сергея Шнурова и Басты, наставниками в новом сезоне будут украинская певица Ани Лорак, композитор Константин Меладзе.

«Голос» — российская версия телевизионного конкурса The Voice. Его первый сезон в России прошел на Первом канале в 2012 году. Новый сезон начнется в сентябре.

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