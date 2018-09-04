РПЦ озаботилась членством в жюри шоу «Голос» Шнура и Басты

Свои опасения высказал первый заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с обществом и СМИ Александр Щипков.

По мнению официального представителя РПЦ, Шнуров и Вакуленко «люди талантливые», пишет «Взгляд».

«Но как бы так помягче сказать? У них обоих очень сильно хромает качество языка. Не только в смысле лексики, что они матерятся. Вообще, их тексты, их разговоры на публике», — приводит издание слова Щипкова.