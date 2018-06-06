За Шнуровым по новой набережной ходила толпа барнаульцев

Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров после концерта прогулялся по новой набережной в Барнауле. Его появление вызвало ажиотаж у барнаульцев.
Сергей Шнуров прогулялся по барнаульскому туркластеру. 5 июня 2018 года. Фото: www.instagram.com/latur22.
Сергей Шнуров прогулялся по барнаульскому туркластеру. 5 июня 2018 года. Фото: www.instagram.com/stanislav__kostenko.
Сергей Шнуров прогулялся по барнаульскому туркластеру. 5 июня 2018 года. Фото: www.instagram.com/allah.global.
Сергей Шнуров прогулялся по барнаульскому туркластеру. 5 июня 2018 года. Фото: www.instagram.com/avtoarenda22.
Сергей Шнуров прогулялся по барнаульскому туркластеру. 5 июня 2018 года. Фото: www.instagram.com/dmitriy_erushov.
Сергей Шнуров прогулялся по барнаульскому туркластеру. 5 июня 2018 года. Фото: www.instagram.com/manyamariahuan.
Сергей Шнуров прогулялся по барнаульскому туркластеру. 5 июня 2018 года. Фото: www.instagram.com/alexeyplatonov91.
Шнуров опубликовал несколько видео в Instagram с набережной. На первом он идет вдоль Оби. "Класс", — говорит артист.
На втором ролике Шнуров стоит на набережной, за ним — толпа барнаульцев. "Гуляю по Барнаулу. За мной уже толпа. Все хотят фотографироваться. Привет, Россиииия", — прокричал Шнуров на камеру.
Вечером в Instagram появились многочисленные фото барнаульцев со Шнуром.
Напомним, концерт состоялся вечером 5 июня. Он собрал аншлаг — зал был битком.
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