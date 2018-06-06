Дворец спорта битком: зрители делятся впечатлениями о концерте "Ленинграда" в Барнауле

5 июня в барнаульском дворце спорта с аншлагом прошел концерт группировки "Ленинград". Из-за большого наплыва зрителей пришлось задержать начало выступления Сергея Шнурова и его команды: перед входом скопилась гигантская очередь из желающих попасть на шоу.
Зал был забит до отказа. Люди, которые вошли первыми, начали свой "концерт" — хором пели под "минусовки" известные хиты "Ленинграда".
Группировка начала выступление с традиционной песни "Ленинграда шоу". А потом практически подряд под громкие крики и аплодисменты исполнила самые известные хиты — "WWW Ленинград", "Экспонат", "Вояж", "В Питере пить", "Москва", "Не Париж", "ЗОЖ". Во второй части концерта звучали более старые хиты: "Супер-гуд", "Рыба моей мечты", "Менеджер" и другие.
В начале концерта Сергей Шнуров объявил, что он фитнес-тренер и почти перед каждой песней требовал от зрителей повторять простые движения или подпевать.
В финале второй части концерта под песню "Жизнь хороша" на зрителей танцпола с потолка скинули заранее заготовленные разноцветные воздушные шарики. Еще один гигантский оранжевый шар закинули откуда-то с трибун.
В третий раз "Ленинград" вышел на бис. И принимал заявки на песни от девушек из зрительного зала. Они в числе прочего попросили спеть "Шоколадку", "Обезьяну и орла".
В финале Шнуров очень тепло поблагодарил барнаульцев за то, что они не пожалели времени, денег и в такую хорошую погоду пришли послушать концерт. Артисты выложились полностью, было заметно, что они устали. Но тем не менее воодушевлены — Барнаул очень тепло встретил группировку, и Шнуров пообещал, что обязательно приедет снова.
Отзывы о концерте "Ленинграда"
Соцсети забиты фотографиями и видео с выступления "Ленинграда". Барнаульцы оставляют восторженные отзывы. Щаще всего в сообщениях повторяется слово "круто". Правда, не все посты цензурные, но часть из них мы можем опубликовать:
julija_semenihina: — Нереальная энергетика, драйв и просто жара на сцене! Команда @shnurovs, вы очень крутые. Как говорят современники, "РАЗМОТАЛИ" Барнаул.
elizbr: — Я как попрыгунчик была на концерте. И мне было все равно, что обо мне подумают, на усталость, и где-то на болевые ощущения. Мне понравилось все. Шарики, свет, видеоряд! Потрясающая команда.
zavarulka: — Крутой концерт #группировкаленинград. Очень мощно, Шнур заставил танцевать всех.
swetaloveis: — Когда эмоции настолько сильные, то слова не находятся.
ana_kitina: — Было просто ВАУ!!!
nv_zwanglos: — Спасибо группировке Ленинград за те эмоции, что подарили сегодня жителям Барнаула, было очень круто.
filiaevaolga: — Самый крутой концерт!!!
mrs.tanya.m: — Просто счастье!!! @shnurovs - невероятный, потрясающий своей энергетикой человек!!! Человечище!!! Я даже и не говорю про всю #группировкаленинград — они такие крутыееее!!!! Я таааак счастлива!!!! Слышать в живую любимые песни!!! Петь так что горло болит!!! Танцевать так, что одежду можно выжимать!!!
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