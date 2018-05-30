Бывшая солитска группы "Ленинград" рассказала о причине развода Сергея Шнурова

Экс-солистка группировки "Ленинград" Алиса Вокс раскрыла тайну развода Сергея Шнурова с его третьей женой Матильдой. Алиса, прославившаяся после песни про лабутены, написала про развод у себя на странице в Instagram.
Алиса Вокс,
певица:
— Уже несколько дней мой телефон буквально разрывается от звонков различных телеканалов, периодических и интернет-изданий. Все, как один, просят прокомментировать сложную ситуацию с бракоразводными процессами в России.
Что ж — комментирую: на сегодняшний день, в РФ распадается более 50% браков. 41% - по причине алкоголизма одного из супругов. Чаще всего, инициатором развода становится женщина.
Уже несколько дней мой телефон буквально разрывается от звонков различных телеканалов, периодических и интернет-изданий. 💥☎️💥 Все, как один, просят прокомментировать сложную ситуацию с бракоразводными процессами в России. 🤦🏻♀️👨🏻⚖️🤷🏻♂️ Что ж - комментирую: На сегодняшний день, в РФ распадается более 50% браков. 41% - по причине алкоголизма одного из супругов. 🥃🥃🥃 Чаще всего, инициатором развода становится женщина. 🙅🏻♀️ Я развелась ещё 2,5 года назад. 🙋🏼♀️Тоже стала инициатором развода. И не жалею. 👍👍👍 А вообще, мне нравится стабильность, с которой я задаю тренды. 😸😸 Пользуйтесь - мне не жалко 💁🏼♀️ #alisavox #алисавокс #развод
Алиса призналась, что сама развелась с мужем два с половиной года назад и тоже стала инициатором расставания. При этом певица ничуть не жалеет об этом.
После такой публикации пользователи сети стали упрекать артистку, что она пытается поднять свои рейтинги на новости о разводе Шнурова с супругой. На это Алиса Вокс в комментариях ответила: "Я лишь привела статистику, не более".
Напомним, что на прошлой неделе Шнуров и Матильда написали в соцсетях о своем разводе. Сергей сообщил, что разводится "с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу". Матильда же написала, что ей не легко комментировать расставание с мужем. Супруги просили СМИ и поклонников не нарушать их личное пространство.
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