Бывшая солитска группы "Ленинград" рассказала о причине развода Сергея Шнурова

Алиса Вокс,

певица:

— Уже несколько дней мой телефон буквально разрывается от звонков различных телеканалов, периодических и интернет-изданий. Все, как один, просят прокомментировать сложную ситуацию с бракоразводными процессами в России. Что ж — комментирую: на сегодняшний день, в РФ распадается более 50% браков. 41% - по причине алкоголизма одного из супругов. Чаще всего, инициатором развода становится женщина.

Алиса призналась, что сама развелась с мужем два с половиной года назад и тоже стала инициатором расставания. При этом певица ничуть не жалеет об этом.

После такой публикации пользователи сети стали упрекать артистку, что она пытается поднять свои рейтинги на новости о разводе Шнурова с супругой. На это Алиса Вокс в комментариях ответила: "Я лишь привела статистику, не более".

Напомним, что на прошлой неделе Шнуров и Матильда написали в соцсетях о своем разводе. Сергей сообщил, что разводится "с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу". Матильда же написала, что ей не легко комментировать расставание с мужем. Супруги просили СМИ и поклонников не нарушать их личное пространство.