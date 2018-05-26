Шнуров и его Матильда разводятся культурно и по-современному

Сегодня, 10:25.
Жизнь

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров и его супруга Матильда (Елена Мозговова) разводятся и сообщают поклонникам о своих в соцсетях, пишет "Российская газета".

Сергей Шнуров.
Сергей Шнуров. Фото: instagram.

Сергей пишет о разводе "с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу". Матильда же пишет, что ей не легко комментировать расставание с мужем. Супруги просили СМИ и поклонников не нарушать их личное пространство.   

Однако развод пары огорчил поклонников. В посту Шнурова они пишут об этом и даже в знак протеста отказываются "лайкать" его. 

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