Решай задачи вместе с ГК «Триал»: воплощай мечты в реальность

Больше десяти лет автоцентр «Триал» помогает предпринимателям Алтайского края решать транспортные бизнес-задачи. Скорость, качество, рациональность — главные ресурсы компании.

Автоцентр «Триал» является официальным дилером коммерческой техники крупнейших мировых производителей — Isuzu, Iveco, Jac, Fuso, TCM, Nichiyu. Приоритетное направление автоцентра — поиск оптимального решения и комплексное обслуживание клиента.

Мы предлагаем широкий выбор автомобилей и коммерческой техники, а также индивидуальное решение для бизнеса любого масштаба.

В модельном ряде представлены: современные автобусы европейского уровня различной комплектации;

мощные седельных тягачи;

промышленные грузовики и погрузчики;

фургоны и спецтехника различной конфигурации;

непревзойдённые пикапы D-Max.

Техника мировых брендов адаптирована под наши погодные и дорожные условия, но не лишены современной визуальной составляющей.

Территория автоцентра «Триал» объединяет собственный магазин оригинальных автозапчастей и сервис по обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей. В одном месте собрано все необходимое для решения ваших задач — оптимальный выбор для предпринимателей, которые ценят своё время.

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Автоцентр ГК «Триал».

Организатор акций: ООО «Триал грузовые автомобили». Условия акций уточняйте у менеджеров отдела продаж по номеру: +7 (3852) 99-69-39