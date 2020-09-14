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Автоновости
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Решай задачи вместе с ГК «Триал»: воплощай мечты в реальность

Больше десяти лет автоцентр «Триал» помогает предпринимателям Алтайского края решать транспортные бизнес-задачи. Скорость, качество, рациональность — главные ресурсы компании.

Пикап ISUZU D-max.
Пикап ISUZU D-max.
Автоцентр ГК «Триал».

Автоцентр «Триал» является официальным дилером коммерческой техники крупнейших мировых производителей — Isuzu, Iveco, Jac, Fuso, TCM, Nichiyu. Приоритетное направление автоцентра — поиск оптимального решения и комплексное обслуживание клиента.

Мы предлагаем широкий выбор автомобилей и коммерческой техники, а также индивидуальное решение для бизнеса любого масштаба.

В модельном ряде представлены:
  • современные автобусы европейского уровня различной комплектации;
  • мощные седельных тягачи;
  • промышленные грузовики и погрузчики;
  • фургоны и спецтехника различной конфигурации;
  • непревзойдённые пикапы D-Max.

Техника мировых брендов адаптирована под наши погодные и дорожные условия, но не лишены современной визуальной составляющей.

Территория автоцентра «Триал» объединяет собственный магазин оригинальных автозапчастей и сервис по обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей. В одном месте собрано все необходимое для решения ваших задач — оптимальный выбор для предпринимателей, которые ценят своё время.

Специальные предложения

Продолжают действовать две приятные акции:
  • Скидка 250 000 рублей от розничной цены при покупке пикапа ISUZU D-max со склада АО «Исузу РУС» 2018 года в кузове RT75.
  • Комплект зимней резины в подарок при покупке японского пикапа D-max 2019−2020 года в автоцентре ГК «Триал».
  • Акция «Дешевле не бывает!» Для Клиентов с Алтайского края и р-ки Алтай, ГК «Триал» предлагает особо выгодные, конкурентные условия покупки коммерческой техники.
Автоцентр ГК «Триал».
Автоцентр ГК «Триал»

Адрес: пр-т Космонавтов, 10/5

Отдел продаж: +7 (3852) 99-69-39

Эл. почта: welcome@trialtrucks.ru

Сайт: trialtrucks.ru

Социальные сети: Youtube, Instagram

Организатор акций: ООО «Триал грузовые автомобили». Условия акций уточняйте у менеджеров отдела продаж по номеру: +7 (3852) 99-69-39

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