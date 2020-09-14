Решай задачи вместе с ГК «Триал»: воплощай мечты в реальность

Автоцентр «Триал» является официальным дилером коммерческой техники крупнейших мировых производителей — Isuzu, Iveco, Jac, Fuso, TCM, Nichiyu. Приоритетное направление автоцентра — поиск оптимального решения и комплексное обслуживание клиента.
Мы предлагаем широкий выбор автомобилей и коммерческой техники, а также индивидуальное решение для бизнеса любого масштаба.
- современные автобусы европейского уровня различной комплектации;
- мощные седельных тягачи;
- промышленные грузовики и погрузчики;
- фургоны и спецтехника различной конфигурации;
- непревзойдённые пикапы D-Max.
Техника мировых брендов адаптирована под наши погодные и дорожные условия, но не лишены современной визуальной составляющей.
Территория автоцентра «Триал» объединяет собственный магазин оригинальных автозапчастей и сервис по обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей. В одном месте собрано все необходимое для решения ваших задач — оптимальный выбор для предпринимателей, которые ценят своё время.
Специальные предложения
- Скидка 250 000 рублей от розничной цены при покупке пикапа ISUZU D-max со склада АО «Исузу РУС» 2018 года в кузове RT75.
- Комплект зимней резины в подарок при покупке японского пикапа D-max 2019−2020 года в автоцентре ГК «Триал».
- Акция «Дешевле не бывает!» Для Клиентов с Алтайского края и р-ки Алтай, ГК «Триал» предлагает особо выгодные, конкурентные условия покупки коммерческой техники.
Адрес: пр-т Космонавтов, 10/5
Отдел продаж: +7 (3852) 99-69-39
Эл. почта: welcome@trialtrucks.ru
Сайт: trialtrucks.ru
Организатор акций: ООО «Триал грузовые автомобили». Условия акций уточняйте у менеджеров отдела продаж по номеру: +7 (3852) 99-69-39