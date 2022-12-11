11 декабря
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Автоновости

Ретро-Audi в духе сериала «Бригада» продают за 85 тыс. рублей в Алтайском крае

Ретро-Audi 100 1986 года выпуска продают в Косихинском районе Алтайского края. Машина ассоциируется с сериалом «Бригада». У нее крупные прямоугольные фары и вытянутый кузов серо-оливкового цвета. Стоимость — 85 тыс. рублей. Объявление появилось на drom.ru.

Audi
Audi
boredpanda.com

Авто продают из-за «небольшого стука двигателе», говорится в объявлении. Уточняется, что левое переднее крыло кузова — под замену. Банке глушителя требуется сварка.

«По электрике нареканий нет», — добавляет продавец.

Пробег авто составляет 300 тыс. километров. Двигатель — бензиновый, объемом 1,8 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Коробка передач — механическая.

Коробкам передач механическая, а привод передний. Руль находится слева.
Уместен торг. Также возможен обмен.

Кстати, в Барнауле продают «стилягу» в клеточку за 5,7 млн рублей. Подробнее — здесь.

Kia Mohave 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей
Kia Mohave 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей
Drom.ru
Kia Mohave 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей
Kia Mohave 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей
Drom.ru
Kia Mohave 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей
Kia Mohave 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей
Drom.ru
Kia Mohave 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей
Kia Mohave 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей
Drom.ru
Kia Mohave 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей
Kia Mohave 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей
Drom.ru
Kia Mohave 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей
Kia Mohave 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей
Drom.ru
Kia Mohave 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей
Kia Mohave 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей
Drom.ru
Kia Mohave 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей
Kia Mohave 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей
Drom.ru
Kia Mohave 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей
Kia Mohave 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей
Drom.ru

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