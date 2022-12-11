Ретро-Audi в духе сериала «Бригада» продают за 85 тыс. рублей в Алтайском крае

Ретро-Audi 100 1986 года выпуска продают в Косихинском районе Алтайского края. Машина ассоциируется с сериалом «Бригада». У нее крупные прямоугольные фары и вытянутый кузов серо-оливкового цвета. Стоимость — 85 тыс. рублей. Объявление появилось на drom.ru.