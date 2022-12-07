7 декабря
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Автоновости

В клеточку. Что за «стилягу» продают за 5,7 млн рублей в Барнауле

Kia Mohave 2022 года выпуска продают за 5,7 млн рублей в Барнауле. По низу его украшает рисунок из белых квадратов. Объявление размещено на Drom.ru.

Kia Mohave 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей
Kia Mohave 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей
Drom.ru

Kia Mohave красивого черного цвета. Низ обрамляет рисунок из белых квадратов. Салон же отделан ярко-оранжевой кожей. Приборная панель украшена деревом. В потолке — электрический люк.

Автомобиль оснащен новой медиасистемой. У нее крупный экран в 12 дюймов, есть функция голосового управления и автоматическое обновление навигационных карт.

Кроме того у Kia Mohave есть:

  • адаптивный круиз-контроль,
  • система мониторинга слепых зон;
  • система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом;
  • система безопасного выхода.

У автомобиля дизельный двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 249 лошадиных сил. До 100 км/ч он разгоняется за 8,7 секунд, его максимальная скорость — 190 км/ч.

В смешанном цикле Kia Mohave расходует почти 10 л.

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