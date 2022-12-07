В клеточку. Что за «стилягу» продают за 5,7 млн рублей в Барнауле

Kia Mohave 2022 года выпуска продают за 5,7 млн рублей в Барнауле. По низу его украшает рисунок из белых квадратов. Объявление размещено на Drom.ru .

Kia Mohave 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей

Kia Mohave красивого черного цвета. Низ обрамляет рисунок из белых квадратов. Салон же отделан ярко-оранжевой кожей. Приборная панель украшена деревом. В потолке — электрический люк.

Автомобиль оснащен новой медиасистемой. У нее крупный экран в 12 дюймов, есть функция голосового управления и автоматическое обновление навигационных карт.

Кроме того у Kia Mohave есть:

адаптивный круиз-контроль,

система мониторинга слепых зон;

система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом;

система безопасного выхода.

У автомобиля дизельный двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 249 лошадиных сил. До 100 км/ч он разгоняется за 8,7 секунд, его максимальная скорость — 190 км/ч.

В смешанном цикле Kia Mohave расходует почти 10 л.