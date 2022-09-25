Рев мотора и скрип шин. Закрытие автосезона прошло в Барнауле

Закрытие автомобильного сезона провели на ул. Мало-Тобольская. Автомобили соревновались в мастерстве на парковке рядом с пешеходной частью.

На площадке представили более 40 экземпляров. Также водители автомобилей и мотоциклов показали выступление. Для зрителей прошли розыгрыши.

Несмотря на захватывающее шоу, многие зрители были недовольны техникой безопасности. Их смутило отсутствие специальных ограждений и то, как близко от людей проезжали автомобили.

«Ничего против мероприятия не имею, но техника безопасности тут на нуле. Так нельзя, неужели никто не видел, как машины на подобных шоу людей, как кегли, сбивают, когда они стоят так близко?» — пишут в комментариях под видео.

Некоторые из подписчиков сообщества сравнили зрителей с «пушечным мясом» — настолько была близка опасность.