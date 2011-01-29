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Автоновости

Рейсовый автобус в Алтайском крае врезался в фуру из-за пурги

Ночью 29 января междугородний автобус «Яровое — Белокуриха, Белокуриха — Яровое» столкнулся с большегрузом Volvo. В аварии пострадали три пассажира автобуса, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Метель. Гололед.
Метель. Гололед.
Олег Богданов

ДТП случилось в 00:40 на 20 км автодороги Барнаул — Кулунда. За рулем автобуса был водитель 1980 года рождения. Он не снизил скорость и совершил наезд на стоящий Volvo FH12 с полуприцепом.

В результате ДТП трем пассажирам автобуса: мужчинам 1962 и 1965 годов рождения, женщине 1982 года рождения потребовалась медицинская помощь. Они не госпитализированы.

Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция Алтайского края рекомендует водителям не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно внимательными на дороге. В случае острой необходимости выезда воспользоваться ж/д транспортом.

Весь личный состав ГИБДД работает в усиленном режиме.

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