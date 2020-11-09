Эксперты оценили Алтайский край по уровню аварийности на дорогах

Алтайский край занял 36 место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах, говорится в сообщении РИА Новости.

ДТП на ул. Шумакова в Барнауле 23 октября 2020 года.

Всего в Алтайском крае с января по сентябрь 2020 года случилось 207 ДТП с пострадавшими (показатель рассчитывается на 100 тыс. автомобилей). Это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число пострадавших в ДТП (погибших и раненых на 100 тыс. населения) составляет 111 человек.

Всего за девять месяцев количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в России снизилось на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наименее аварийным регионом оказалась Чечня. Республика Алтай заняла предпоследнее 84 место.

ДТП в Барнауле

За 10 месяцев в Барнауле произошло 850 дорожно-транспортных происшествий, в которых 27 человек погибли и 1039 пострадали, рассказали в городской Госавтоинспекции.

Больше всего смертельных ДТП произошло с пешеходами — 18 человек погибли, 347 получили травмы. При столкновении автомобилей погиб один человек и 491 получили травмы.