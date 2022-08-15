15 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах. Какое место занимает Алтайский край

Алтайский край занимает твердую середину среди 85 регионов России по аварийности на дорогах, следует из рейтинга РИА Новости по итогам первого полугодия 2022-го.

Автомобили.
Автомобили.
Pixabay.com

Алтайский край оказался на 41 месте. С начала года в регионе зафиксировали 99, 6 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварий снизилось на 4,1%.

Число пострадавших в ДТП за этот период составило 57,4 на 100 тыс. жителей. В это число входят погибшие и раненые.

Самая благоприятная ситуация в Чеченской Республике. Там произошло 15,6 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. автомобилей, а количество аварий снизилось на 42,2%.

На втором и третьем местах — Ямало-Ненецкий автономный округ и Томская область.

Гораздо хуже с безопасностью на дорогах в Карачаево-Черкесской Республике (83 место), Амурской области (84 место) и Республике Тыве (85 место). В последней за полугодие произошло 240 аварий с пострадавшими на 100 тыс. автомобилей.

Также сообщается, что в целом по стране количество ДТП с пострадавшими снизилось на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число пострадавших тоже уменьшилось: погибших — на 3,1%, раненых — на 7,2%.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость