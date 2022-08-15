Рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах. Какое место занимает Алтайский край

Алтайский край занимает твердую середину среди 85 регионов России по аварийности на дорогах, следует из рейтинга РИА Новости по итогам первого полугодия 2022-го.

Алтайский край оказался на 41 месте. С начала года в регионе зафиксировали 99, 6 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварий снизилось на 4,1%.

Число пострадавших в ДТП за этот период составило 57,4 на 100 тыс. жителей. В это число входят погибшие и раненые.

Самая благоприятная ситуация в Чеченской Республике. Там произошло 15,6 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. автомобилей, а количество аварий снизилось на 42,2%.

На втором и третьем местах — Ямало-Ненецкий автономный округ и Томская область.

Гораздо хуже с безопасностью на дорогах в Карачаево-Черкесской Республике (83 место), Амурской области (84 место) и Республике Тыве (85 место). В последней за полугодие произошло 240 аварий с пострадавшими на 100 тыс. автомобилей.

Также сообщается, что в целом по стране количество ДТП с пострадавшими снизилось на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число пострадавших тоже уменьшилось: погибших — на 3,1%, раненых — на 7,2%.