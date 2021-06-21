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Автоновости

Резко подорожают новые автомобили Lada

После обновления модельного ряда автомобили Lada станут резко дороже и выйдут в более высокий ценовой сегмент.

Тесты Chevrolet Niva нового, второго поколения
Тесты Chevrolet Niva нового, второго поколения
uincar.ru

Цикл начнется с 2023 года и по планам должен завершиться в 2026-м, заявил вернувшийся на пост президента «АвтоВАЗа» Николя Мор, сообщает ТАСС.

На первом этапе стоимость новых машин будет начинаться от миллиона рублей, а на втором — от 1,2 млн, что намного выше стоимости тех моделей, что компания производит в настоящее время.

При этом Lada останется доступным для потребителей брендом, потому что продолжит выпускать доступные автомобили, пишет Lenta.ru. Но в то же время станет брендом, который «представляет потребителям хорошие характеристики, хорошие свойства продукта за соответствующие деньги».

Первые машины на платформе CMF-B — глобальная платформа Renault — начнут выходить с конвейера в конце 2022 года.

Ранее журнал «За рулем» назвал пять автомобилей на российском авторынке, у которых самая низкая антикоррозийная защита. Как отмечают журналисты издания, проблемы могут ожидать владельцев первого поколения Lada Granta.

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