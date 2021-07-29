Рычит, но лезет. ТОП-5 самых дорогих и матерых внедорожников Барнаула для экстремального отдыха

За летние месяцы вторичный рынок автомобилей краевой столицы пополнился интересными экземплярами. Они не отличаются плавными формами и блеском кузова, зато вывезут из любого болота и осилят самый крутой подъем. Для тех, кто любит экстремальные приключения и путешествия по непролазным чащам «медвежьих углов» altapress.ru подготовил рейтинг дорогих и выносливых «лошадок» с крутым нравом.

5 место. Land Rover Discovery , 1993 — 700 тыс. рублей

Рейтинг открывает относительно доступный по цене, но не уступающий конкурентам по качеству, Land Rover Discovery. Благодаря своей надежности и проходимости он считается настоящей легендой. Не удивительно, что возраст ему не помеха.

Land Rover Discover ( 1993 год) за 700 тыс. рублей. «Дром».

У внедорожного старичка из нашего рейтинга алюминиевый кузов и надежные агрегаты. Рама в идеальном состоянии. Автомобиль «леворукий», полноприводный, с механической коробкой передач. Мощность двигателя — 147 л. с.

Судя по всему, за время эксплуатации машина повидала многое. Была проведена полная ревизия двигателя, коробки, раздаточного механизма и мостов. Подвеска у внедорожника новая, лифтованная. Под замену также попали топливная магистраль, радиатор печки и проводка. Установлены дополнительный аккумулятор и вентилятор охлаждения.

Салон отреставрирован — перешит и перетянут. Бампер и пороги силовые.

Какой еще вкусной начинкой может похвастаться мощный внедорожник:

защита фар , окон , бака.

окон бака. лебедка

«кенгурятник» с «люстрой».

экспедиционный багажник.

лестница

держатели Hi Jek и лопаты

расширители арок и т. д.

4 место. Land Rover Defender , 2005 — 1,8 млн рублей

Более молодой Land Rover Defender стоит гораздо дороже. Темная полноприводная «лошадка» с кузовом типа «джип» оснащена дизельным мотором на 2,5 литра и мощностью в 122 л. с.

Land Rover Defender ( 2005 год) за 1,8 млн рублей. «Дром».

«Автомобиль в идеальном состоянии, полностью обслужен в специализированном центре, никаких вложений не требует», — описал машину продавец.

Судя по тексту объявления, внедорожник прошел комплексный апгрейд для увеличения выносливости проходимости. В частности, установлен шноркель, выведенный на уровень крыши. Учитывая высокий клиренс, «железный конь» может беспрепятственно форсировать любую водную преграду.

3 место. Land Rover Defender , 2007 — 1,9 млн рублей

Внушительного вида красавец из семейства Land Rover подготовлен к любым приключениям. На нем стоит новенький дизельный двигатель, объемом 2,4 л и мощностью 122 л. с.

Land Rover Defender ( 2007 год) за 1,9 млн рублей. «Дром».

Внедорожник относится к первому поколению. С 2007 года машина проехала 181 тыс. км. А в 2020-м ее полностью перебрали. Проведена ревизия мостов, коробки, раздатки, навесного ДВС. В ней поменяли подшипники, сальники, прокладки и многое другое. Теперь она чувствует себя, как новая, и готова к дальнейшим экстремальным поездкам.

Кстати, на длинных маршрутах по бездорожью наверняка пригодится лебедка Superwinch. Пассажиры зимой точно оценят автономный отопитель салона Eberspacher, а водитель — вебасто с пультом.

2 место. Toyota Land Cruiser , 1988 — 1,95 млн рублей

Рамный, полноприводный и очень брутальный красавец от Toyota уже прошел спецподготовку. Несмотря на свой почтенный возраст, он еще даст жару любому внедорожнику и проедет еще не одну тысячу километров.

Он дизельный, леворульный, с механической трансмиссией. Пробег — 293 тыс. км. При это все агрегаты машины работают в штатном режиме. Под капотом установлен двигатель HINO 15B-FTE на 170 «лошадок». Также хозяин позаботился о дополнительном баке на 90 л.

Toyota Land Cruiser ( 1988 год) за 1,95 млн рублей. «Дром».

«Железному коню» не страшны сложные препятствия. Машина оборудована силовыми бамперами и порогами. Клиренс у внедорожника увеличен, на «корме» есть базовая механическая лебедка.

Салон тоже не подкачал. Его отреставрировали (за исключением торпеды), сделали вибро и шумоизоляцию, внутрь установили новый комплект сидений. Кузов, как и днище с рамой обработаны от возникновения ржавчины, чтобы без последствия штурмовать водные преграды.

«Все перечисленные изменения указаны в документе по переоборудованию», — пишет автор объявления.

1 место. Land Rover Defender , 2013 — 2,9 млн рублей

Ценовым лидером рейтинга стал легендарный представитель вездеходов — Land Rover Defender. Одна из его особенностей — принадлежность к лимитированной версии LXV, выпущенной к 65-летию марки.

Land Rover Defender ( 2013 год) за 2,9 млн рублей. «Дром».

Данный экземпляр довольно молод, но очень горяч. Под капотом полноприводного внедорожника стоит дизельный двигатель на 2,2 литра, мощностью 122 «лошадки». Автомобиль оборудован оригинальной лебедкой WARN на переднем усиленном бампере, шноркелем, фаркопом, силовыми порогами, лестницей. А еще у «вездехода» довольно скромным для данной марки пробег — 24 тыс. км.

У машины узнаваемый экстерьер и кузов в двух цветах — черный и серый (крыша). Кроме этого, у нее легкосплавные диски и сиденья премиум-класса.