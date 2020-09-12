Ринулись на шашлыки: мост в Барнауле парализовала большая пробка

Вероятнее всего, барнаульцы массово решили насладиться последними теплыми днями бабьего лета и отдохнуть за пределами города на природе.
Пробка на новом мосту в Барнауле
altapress.ru
Движение также тормозят дорожные работы на Правобережном тракте рядом с рекой Лосиха.
Напомним, что 14 и 22 сентября также частично ограничат движение движение по Чуйскому тракту в районе Озерок.
Ограничениия связаны с расширением Чуйского тракта. Трассу сделают четырехполосной за 2 млрд рублей.
В указанные даты — 14 и 22 сентября — планируют провести работы по переустройству опоры линий электропередачи.