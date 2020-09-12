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Ринулись на шашлыки: мост в Барнауле парализовала большая пробка

Новый мост в Барнауле в субботу, 12 сентября, парализовали пробки. Движение затруднено на обеих полосах, сообщают читатели altapress.ru.

Пробка на новом мосту в Барнауле
Пробка на новом мосту в Барнауле
altapress.ru

Вероятнее всего, барнаульцы массово решили насладиться последними теплыми днями бабьего лета и отдохнуть за пределами города на природе.

Пробка на новом мосту в Барнауле
Пробка на новом мосту в Барнауле
altapress.ru

Движение также тормозят дорожные работы на Правобережном тракте рядом с рекой Лосиха.

Напомним, что 14 и 22 сентября также частично ограничат движение движение по Чуйскому тракту в районе Озерок.

Ограничениия связаны с расширением Чуйского тракта. Трассу сделают четырехполосной за 2 млрд рублей.

В указанные даты — 14 и 22 сентября — планируют провести работы по переустройству опоры линий электропередачи.

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