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Автоновости

Rolls-Royce посвятил новый внедорожник горам Алтая

Rolls-Royce выпустил четыре уникальных внедорожника Cullinan ограниченной серии «Spirit of Russia». Все они посвящены знаменитым горным вершинам, пишет autonews.ru.

Rolls-Royce.
Rolls-Royce.
CC0

При создании автомобилей дизайнеры вдохновлялись определенной вершиной или горным хребтом в России. Речь идет об Эльбрусе и Красной Поляне на Кавказе, а также о Золотых горах на Алтае и вулкане Ключевская сопка на Камчатке.

Кузов выполнили в матовых оттенках с морозным эффектом, что отсылает к заснеженным вершинам. На декоративных накладках на порогах с иллюминацией есть гравировка с названием коллекции, а также имя и высота горной вершины, которой посвящен конкретный автомобиль — например, Golden Mountains 4506 m.

На подголовниках — вышивка в виде заснеженных пиков. Знаменитое «звездное небо» на потолке впервые выполнили в виде географической карты России с указанием нахождения вершин, которым посвящена коллекция.

Стоимость автомобилей не называется.

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