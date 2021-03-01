Rolls-Royce посвятил новый внедорожник горам Алтая

При создании автомобилей дизайнеры вдохновлялись определенной вершиной или горным хребтом в России. Речь идет об Эльбрусе и Красной Поляне на Кавказе, а также о Золотых горах на Алтае и вулкане Ключевская сопка на Камчатке.
Кузов выполнили в матовых оттенках с морозным эффектом, что отсылает к заснеженным вершинам. На декоративных накладках на порогах с иллюминацией есть гравировка с названием коллекции, а также имя и высота горной вершины, которой посвящен конкретный автомобиль — например, Golden Mountains 4506 m.
На подголовниках — вышивка в виде заснеженных пиков. Знаменитое «звездное небо» на потолке впервые выполнили в виде географической карты России с указанием нахождения вершин, которым посвящена коллекция.
Стоимость автомобилей не называется.