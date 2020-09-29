Автодорога А-321 Барнаул — Кулунда — граница с Республикой Казахстан — популярный туристический маршрут к соленым озерам Алтайского края и одно из главных направлений, связывающий Россию и Казахстан. В 2020 году трасса получила федеральный статус и перешла в управление Упрдор «Алтай». Теперь 389 км дороги будут обслуживаться за счет федеральных средств, не тревожа краевой бюджет.

Оперативное управление Упрдор «Алтай» уже разработало план по ремонту дороги. Проверка состояния показала, что нормативным требованиям соответствует только 20% дорожного полотна.

Наиболее проблемным оказался участок в Мамонтовском районе. В 2021 году там начнется капитальный ремонт на двух объектах (на 158−167 км и 178−185 км). В Романовском районе в плачевном состоянии оказались два участка дороги общей протяженностью 15 км, для них будет подготовлена проектная документация. Также Росавтодор планирует разработать поэтапное устранение 45-километрового щебеночного разрыва перед Кулундой.

В 2021 году начнется ремонт на одном из наиболее загруженных участков — от Барнаула до села Шахи (13−28 км) и на обходе п.Павловска. В планы также входят ремонтные работы на путепроводе через железную дорогу на выезде из краевой столицы, на мостах через р. Касмалу, р. Ребриху и р. Калманку.

В этом сезоне главная задача перед дорожниками — подготовить трассу к зиме. Они восстановят элементы обустройства, покрытие на отдельных участках и приведут в порядок трубы и водоотводы.