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Автоновости

Как изменится новая федеральная дорога Барнаул — Кулунда в 2021 году

Автодорога А-321 Барнаул — Кулунда — граница с Республикой Казахстан — популярный туристический маршрут к соленым озерам Алтайского края и одно из главных направлений, связывающий Россию и Казахстан. В 2020 году трасса получила федеральный статус и перешла в управление Упрдор «Алтай». Теперь 389 км дороги будут обслуживаться за счет федеральных средств, не тревожа краевой бюджет.

Ремонт дорог в Алтайском крае
Ремонт дорог в Алтайском крае
Иван Кузьмин

Оперативное управление Упрдор «Алтай» уже разработало план по ремонту дороги. Проверка состояния показала, что нормативным требованиям соответствует только 20% дорожного полотна.

Наиболее проблемным оказался участок в Мамонтовском районе. В 2021 году там начнется капитальный ремонт на двух объектах (на 158−167 км и 178−185 км). В Романовском районе в плачевном состоянии оказались два участка дороги общей протяженностью 15 км, для них будет подготовлена проектная документация. Также Росавтодор планирует разработать поэтапное устранение 45-километрового щебеночного разрыва перед Кулундой.

В 2021 году начнется ремонт на одном из наиболее загруженных участков — от Барнаула до села Шахи (13−28 км) и на обходе п.Павловска. В планы также входят ремонтные работы на путепроводе через железную дорогу на выезде из краевой столицы, на мостах через р. Касмалу, р. Ребриху и р. Калманку.

В этом сезоне главная задача перед дорожниками — подготовить трассу к зиме. Они восстановят элементы обустройства, покрытие на отдельных участках и приведут в порядок трубы и водоотводы.

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