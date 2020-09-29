Оперативное управление Упрдор «Алтай» уже разработало план по ремонту дороги. Проверка состояния показала, что нормативным требованиям соответствует только 20% дорожного полотна.
Наиболее проблемным оказался участок в Мамонтовском районе. В 2021 году там начнется капитальный ремонт на двух объектах (на 158−167 км и 178−185 км). В Романовском районе в плачевном состоянии оказались два участка дороги общей протяженностью 15 км, для них будет подготовлена проектная документация. Также Росавтодор планирует разработать поэтапное устранение 45-километрового щебеночного разрыва перед Кулундой.
В 2021 году начнется ремонт на одном из наиболее загруженных участков — от Барнаула до села Шахи (13−28 км) и на обходе п.Павловска. В планы также входят ремонтные работы на путепроводе через железную дорогу на выезде из краевой столицы, на мостах через р. Касмалу, р. Ребриху и р. Калманку.
В этом сезоне главная задача перед дорожниками — подготовить трассу к зиме. Они восстановят элементы обустройства, покрытие на отдельных участках и приведут в порядок трубы и водоотводы.