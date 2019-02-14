Росавтодор пообещал перевести отечественные трассы на суперасфальт

Росавтодор рассказал о новой технологии «Суперасфальт», которую собираются внедрять в нашей стране. Дорожное покрытие будут делать по методу объемного проектирования, что позволит при изготовлении асфальта учитывать особенности климата и интенсивность транспортного потока в конкретном регионе, пишут «Известия».

Новую технологию собираются внести в национальный ГОСТ.

По мнению Росавтоора, такой способ позволит увеличить срок службы асфальта c 4−5 до 12 лет. А капитальный ремонт потребуется проводить только раз в 24 года. При этом такая технология допускает повторное использование материалов, что в долгосрочной перспективе даст возможность сэкономить.

Технология массово применяется в Европе и в США. В России «суперасфальт» тестировался три года и уже использовался на трассах А-114 Вологда-Тихвин, М-5 «Урал», А-108 Московское большое кольцо, а также на участках трассы «Таврида» и дороги возле Крымского моста. В ближайшие два года планируется уложить еще 1 тыс. км.

По мнению экспертов, высокая стоимость нового покрытия не позволит использовать его повсеместно. Кроме того, оценить его эффективность можно будет лишь спустя несколько лет. Метод может не подойти к российским условиям, отмечают специалисты.