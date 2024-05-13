Роскошную моторную яхту продают в Сибири за 3,4 млн рублей.

Моторная яхта Maxum 2700 SE продается в Новосибирске за 3,4 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Роскошная моторная яхта выпускается американской верфью Maxum. Круизный катер созданный на американской верфи с особым вниманием к техническим характеристикам и дизайнерским решениям, сочетает в себе нестареющую классику и инновации.

При полной длине 28 футов Maxum 2700 SE имеет очень просторный и удобный кокпит, что характерно для яхт большего размера. Он настолько вместителен, что с легкостью может принять до девяти пассажиров.

Диваны в кокпите расположены так, чтобы пассажиры сидели друг напротив друга, что хорошо подходит для дружеского общения или проведения пикника на стоянке. На удобном трехместном диванчике, который установлен вдоль левого борта, можно принимать солнечные ванны.

Рядом с диваном расположен модуль с небольшим холодильником и мойкой.

Камбуз катера Maxum 2700 SE расположен по левому борту и полностью оснащен всем необходимым для приготовления пищи. Здесь устроены электрическая плита, холодильник, микроволновка, стол и шкафчики. V-образный диван с обеденным столом в носовой части катера трансформируется в полноценную двуспальную кровать.

Ранее сообщалось, что яркий мотовездеход продают в Сибири за 6,8 млн рублей.

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