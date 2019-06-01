Роспотребнадзор рассказал о новых схемах обмана покупателей в автосалонах

После многочисленных жалоб специалисты провели проверку и выявили множество нарушений прав потребителей в точках продаж автомобилей.

Покупатели чаще всего жаловались на обман при заключении договора, когда после покупки выяснялось, что цена автомобиля выше или комплектация ниже заявленной. Кроме того, при оформлении документов процентная ставка по кредиту оказывалась выше обговоренной.

Тайный покупатель

В ходе проверки сотрудники автосалона выдали тайному покупателю памятку с заведомо завышенной суммой кредита и ложными сведениями о доходе, которые тот должен сообщить банку. При этом до подписания кредитного договора поступал звонок от «сотрудника банка», сообщавшего о перечислении денег автосалону, хотя такие операции не проводились. На вопрос, как это возможно, «сотрудник» ссылался на то, что ранее были подписаны некие соглашения.

«Мы предполагаем, что звонил сотрудник не банка, а салона, чтобы клиент не смог отказаться подписать договор», — сказали в Роспотребнадзоре.

Похожие схемы действуют во многих автосалонах, считают в ведомстве, пишет bfm.ru.

Распространенные обманы

Среди распространенных обманов при покупке машины — заниженная в рекламе стоимость автомобиля, обещание салоном низкой ставки по кредиту, отказ от показа машины, запрос кредита у банка на более высокую сумму, затягивание с подписанием договора и подмену марки или модели машины.