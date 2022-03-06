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Автоновости

Россиян предупредили о скором дефиците автозапчастей

Гендиректор дилера «АВТОDOM Алтуфьево» Евгений Афонин заявил, что, Россия может столкнуться с нехваткой запчастей и «расходных материалов» для автомобилей, сообщает РИА «Новости».

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

«Если поставки запчастей в ближайшие полтора-два месяца не возобновятся, рынок столкнется и с нехваткой расходных материалов для проведения ТО, и с отсутствием деталей для кузовного ремонта», — отметил Афонин.

Замгендиректора по сервису АГ «Авилон» Алексей Гуляев указал, что в отношении сроков поставок запчастей сохраняется неопределенность, но задержки сейчас минимальные.

При этом никакой информации о снижении поставок запчастей от импортеров пока не поступало.

Опрошенные агентством дилеры уточнили, что техническое и сервисное обслуживание автомобилей сейчас проводится в полном объеме, в том числе по брендам, заявившим о временном уходе из России.

Ранее ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок машин в Россию. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce.

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