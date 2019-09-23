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Автоновости

Россиян предупредили о скором росте цен на автомобили

Россиянам рекомендуют не откладывать покупку автомобилей на следующий год из-за ожидающегося с 1 января роста цен, передает агентство «Прайм».

Руль, водитель.
Руль, водитель.
CC0

Причиной удорожания «железных коней» называют планы правительства увеличить утилизационный сбор.

Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин уверен, что к концу года автопроизводители не будет поднимать цены на автомобили, «чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте».

Однако с 1 января ожидается введение повышенного утильсбора.

В этой связи эксперт подчеркивает: «Целесообразно покупать машину в конце года, так как рост цен из-за роста утилизационного сбора в следующем году будет».

С этим мнением согласен замглавы корпоративных продаж «Авилона» Андрей Гусев, который отмечает, что изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года.

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