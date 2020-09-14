Россиянам могут разрешить вождение автомобиля с 16 лет

Возрастной ценз управления легковым автомобилем могут снизить до 16 лет. С таким предложением депутат Госдумы Василий Власов обратился к начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову.

«Прошу рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в РФ, до 16 лет», — говорится в письме, которое цитирует RT.

Власов также просит разрешить россиянам начинать обучение на получение водительских прав категории В с 15 лет и шести месяцев.

Свою инициативу парламентарий объяснил тем, что молодые люди в возрасте 16−17 лет уже могут официально работать, учиться в другом городе и жить отдельно от родителей, пишет ura.ru.

А возможность управлять авто до совершеннолетия, по его мнению, станет стимулом раньше начать обеспечивать себя, быть самостоятельным в финансовом плане.