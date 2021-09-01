1 сентября 13°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Россиянам посоветовали отложить покупку автомобиля

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр посоветовал россиянам повременить с покупкой новой машины на год или полтора, пишет «М24».

Женщина за рулем.
Женщина за рулем.
СС0

Специалист рассказал, что сейчас на рынке наблюдается дефицит автомобилей, а также завышены цены, в том числе в связи с нехваткой деталей, усложнением логистики и стремлением автодилеров побольше заработать.

«Это не вина производителя, это вынужденные меры дилеров, которые при сократившихся квотах пытаются компенсировать дополнительными доходами упущенную прибыль, а, может быть, для кого-то вопрос выживания стоит», — добавил Хайцеэр.

Он порекомендовал россиянам вложиться в ремонт и восстановление существующей машины, а не стремиться приобрести новую.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость