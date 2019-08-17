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Автоновости

Россиянам разрешили автомобильные номера нового формата

Владельцам японских машин и мотоциклистам в России разрешили использовать номера нового формата, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МВД.

В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров.
В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров.
vk.com/incident_22

Автомобилисты получают такое право по ГОСТу 2018 года, который так и не вступил в силу.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что использование уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки.

Подобные знаки не будут выдавать в ГИБДД до вступления в силу ГОСТа (предположительно до 4 августа 2020 года). Мотоциклистам и владельцам «японок» придется заказывать их в частных фирмах, у которых есть выданное ГИА свидетельство об утверждении изготовленного образца, отмечают «Известия».

По информации из открытых источников в интернете, средняя цена на такой номерной знак составляет около 1,5−2 тыс. рублей.

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