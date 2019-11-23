Россияне начинают все чаще покупать китайские автомобили

Любопытно, что в этом рейтинге на первых позициях оказались богатые регионы страны. Вслед за Московской область идут Москва (30,1 тыс.), Краснодарский край (26,8 тыс.), Свердловская область, Башкортостан, Санкт-Петербург, Татарстан, Ростовская область, Челябинская область и Самарская область.
Аналитики также подсчитали, что всего в России уже насчитывается около 606 тыс. китайских автомобилей Haval, Geely, Chery, Lifan, Changan.
Самой популярной автомоделью из Китая в настоящее время является кроссовер Haval H6 — с начала года их продано около 1 тыс. штук.