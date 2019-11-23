Россияне начинают все чаще покупать китайские автомобили

Агентство «Автостат» опубликовало рейтинг ТОП-10 регионов по количеству автомобилей китайского производства. Неожиданно первое место заняла Московская область — около 37 тыс. автомобилей. Алтайский край в эту десятку не попал.

Любопытно, что в этом рейтинге на первых позициях оказались богатые регионы страны. Вслед за Московской область идут Москва (30,1 тыс.), Краснодарский край (26,8 тыс.), Свердловская область, Башкортостан, Санкт-Петербург, Татарстан, Ростовская область, Челябинская область и Самарская область.

Аналитики также подсчитали, что всего в России уже насчитывается около 606 тыс. китайских автомобилей Haval, Geely, Chery, Lifan, Changan.

Самой популярной автомоделью из Китая в настоящее время является кроссовер Haval H6 — с начала года их продано около 1 тыс. штук.